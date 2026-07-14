СБУ разоблачила хищение более 10 млн грн на закупках для Трипольской и Змиевской ТЭС

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

14 июля 2026, 16:23 Читати українською

СБУ разоблачила хищение более 10 млн грн на закупках для Трипольской и Змиевской ТЭС

Служба безопасности Украины разоблачила схему присвоения средств ПАО «Центрэнерго», выделенных государством на бесперебойное функционирование энергетической инфраструктуры Киевской и Харьковской областей. Речь идет о хищении более 10 млн грн на закупки материалов для ремонта Трипольской и Змиевской ТЭС. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

СБУ разоблачила хищение более 10 млн грн на закупках для Трипольской и Змиевской ТЭС
Фото: СБУ

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Как работала схема

По данным следствия, к организации сделки причастен руководитель одного из департаментов ПАО «Центрэнерго» и два его сообщника — владельцы аффилированных частных компаний-поставщиков.

Чиновник подписал с подрядчиками договор на закупку труб для проведения плановых ремонтных работ на ТЭС. Однако вместо сертифицированной новой продукции 2024−2025 годов производства, фигуранты приобрели подержанные некачественные трубы, длительно хранившиеся на открытом складе.

Чтобы замаскировать обман и скрыть настоящий возраст и происхождение товара, злоумышленники нанесли на него поддельную маркировку и выдали новый. Разницу в стоимости участники схемы разделили между собой.

Угроза для отопительного сезона

Использование устаревших и некондиционных материалов при ремонте не только нанесло финансовый ущерб государству, но и непосредственно ставило под угрозу работу ключевых теплоэлектростанций страны при подготовке к новому отопительному сезону.

Комплексные экспертизы подтвердили, что трубы не соответствуют государственным стандартам, а сумма нанесенного ущерба ПАО «Центрэнерго» составляет 10,4 млн грн.

Обыски

В ходе проведения обысков в офисах, домах и автомобилях фигурантов правоохранители изъяли компьютеры, средства связи и документацию с поличным.

В настоящее время всем трем фигурантам доложено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой);
  • ч. 1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, а также использование поддельных документов, печатей, штампов);
  • ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением).

Следственные действия продолжаются, устанавливается возможная причастность других лиц к преступлению. Фигурантам грозит наказание до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Dmitry V.G.
Dmitry V.G.
14 июля 2026, 17:02
#
А что там с пуштуном-активистом, который распилил миллиарды на несуществующей защите ТЭС?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами