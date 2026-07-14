СБУ разоблачила хищение более 10 млн грн на закупках для Трипольской и Змиевской ТЭС

Служба безопасности Украины разоблачила схему присвоения средств ПАО «Центрэнерго», выделенных государством на бесперебойное функционирование энергетической инфраструктуры Киевской и Харьковской областей. Речь идет о хищении более 10 млн грн на закупки материалов для ремонта Трипольской и Змиевской ТЭС. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Как работала схема

По данным следствия, к организации сделки причастен руководитель одного из департаментов ПАО «Центрэнерго» и два его сообщника — владельцы аффилированных частных компаний-поставщиков.

Чиновник подписал с подрядчиками договор на закупку труб для проведения плановых ремонтных работ на ТЭС. Однако вместо сертифицированной новой продукции 2024−2025 годов производства, фигуранты приобрели подержанные некачественные трубы, длительно хранившиеся на открытом складе.

Чтобы замаскировать обман и скрыть настоящий возраст и происхождение товара, злоумышленники нанесли на него поддельную маркировку и выдали новый. Разницу в стоимости участники схемы разделили между собой.

Угроза для отопительного сезона

Использование устаревших и некондиционных материалов при ремонте не только нанесло финансовый ущерб государству, но и непосредственно ставило под угрозу работу ключевых теплоэлектростанций страны при подготовке к новому отопительному сезону.

Комплексные экспертизы подтвердили, что трубы не соответствуют государственным стандартам, а сумма нанесенного ущерба ПАО «Центрэнерго» составляет 10,4 млн грн.

Обыски

В ходе проведения обысков в офисах, домах и автомобилях фигурантов правоохранители изъяли компьютеры, средства связи и документацию с поличным.

В настоящее время всем трем фигурантам доложено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой);

ч. 1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, а также использование поддельных документов, печатей, штампов);

ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением).

Следственные действия продолжаются, устанавливается возможная причастность других лиц к преступлению. Фигурантам грозит наказание до 12 лет заключения с конфискацией имущества.