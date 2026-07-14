Украинцы массово пересаживаются на гибриды: какие модели покупали чаще всего

В первом полугодии 2026 автопарк Украины пополнили 19,1 тыс. гибридных легковых автомобилей. Речь идет о моделях HEV и PHEV, сообщает «Укравтопром».

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По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году регистрации гибридов выросли на 34%. Это один из наиболее заметных приростов среди основных сегментов украинского авторынка.

В то же время доля новых автомобилей среди всех зарегистрированных гибридов уменьшилась. В первом полугодии 2026 года она составляла 51%, тогда как в прошлом году — 61%. Это означает, что импортируемые гибриды с пробегом стали играть большую роль в структуре рынка.

Самые новые гибриды

В сегменте новых легковых автомобилей лидером среди гибридов остается Toyota RAV-4. За шесть месяцев украинцы зарегистрировали 1770 таких автомобилей.

Второе место занял Nissan Qashqai — 601 авто. Третьим стал Toyota Yaris Cross с результатом 511 регистраций.

Топ-3 новых гибридов в первом полугодии 2026 года:

Toyota RAV-4 — 1770 авто; Nissan Qashqai — 601 авто; Toyota Yaris Cross — 511 авто.

Доминирование Toyota RAV-4 подтверждает постоянный спрос на кроссоверы с гибридными силовыми установками. Для покупателей такие авто сочетают более низкий расход топлива, автоматическую трансмиссию, комфорт и практичность для города и междугородних поездок.

Что покупали с пробегом

Среди импортированных гибридных автомобилей с пробегом первенство удерживает Ford Escape. В первом полугодии в Украине зарегистрировано 555 таких автомобилей.

В тройку лидеров также вошли Ford Fusion US — 470 авто и Toyota Prius — 460 авто.

Топ-3 подержанных импортируемых гибридов:

Ford Escape — 555 авто; Ford Fusion US — 470 авто; Toyota Prius — 460 авто.

Спрос на эти модели разъясняется сочетанием цены, доступности на внешних рынках и известной гибридной технологии. Ford Escape и Ford Fusion US часто попадают в Украину с американского рынка, тогда как Toyota Prius имеет репутацию одного из самых массовых и надежных гибридов в мире.

Почему гибриды растут

Рост сегмента гибридов происходит на фоне смены моторных предпочтений украинцев. Покупатели ищут компромисс между экономией горючего, запасом хода и привычной инфраструктурой заправок. Гибрид не нуждается в отдельной зарядной станции, но позволяет снизить расходы на горючее, особенно в городском режиме.

В отличие от электромобилей гибриды меньше зависят от доступности зарядной инфраструктуры и состояния батареи. Для части покупателей это делает их более безопасным выбором в период, когда рынок электрокаров просел, а традиционные бензиновые авто снова усилили позиции.

Как ранее писал «Минфин», в первом полугодии 2026 года доля гибридов среди новых легковых авто в Украине выросла до 29,8%. Это свидетельствует о том, что гибридные модели постепенно становятся одним из главных направлений обновления автопарка.

Для авторынка эта динамика означает, что спрос смещается не только в сторону более дешевых авто, но и в сторону практических технологий. Гибриды остаются дороже части бензиновых моделей, но покупатели все чаще учитывают не только цену приобретения, но и расходы на горючее, ликвидность и комфорт ежедневного пользования.