Украинцы массово пересаживаются на гибриды: какие модели покупали чаще всего

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

14 июля 2026, 12:23 Читати українською

Украинцы массово пересаживаются на гибриды: какие модели покупали чаще всего

В первом полугодии 2026 автопарк Украины пополнили 19,1 тыс. гибридных легковых автомобилей. Речь идет о моделях HEV и PHEV, сообщает «Укравтопром».

В первом полугодии 2026 автопарк Украины пополнили 19,1 тыс.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году регистрации гибридов выросли на 34%. Это один из наиболее заметных приростов среди основных сегментов украинского авторынка.

В то же время доля новых автомобилей среди всех зарегистрированных гибридов уменьшилась. В первом полугодии 2026 года она составляла 51%, тогда как в прошлом году — 61%. Это означает, что импортируемые гибриды с пробегом стали играть большую роль в структуре рынка.

Самые новые гибриды

В сегменте новых легковых автомобилей лидером среди гибридов остается Toyota RAV-4. За шесть месяцев украинцы зарегистрировали 1770 таких автомобилей.

Второе место занял Nissan Qashqai — 601 авто. Третьим стал Toyota Yaris Cross с результатом 511 регистраций.

Топ-3 новых гибридов в первом полугодии 2026 года:

  1. Toyota RAV-4 — 1770 авто;
  2. Nissan Qashqai — 601 авто;
  3. Toyota Yaris Cross — 511 авто.

Доминирование Toyota RAV-4 подтверждает постоянный спрос на кроссоверы с гибридными силовыми установками. Для покупателей такие авто сочетают более низкий расход топлива, автоматическую трансмиссию, комфорт и практичность для города и междугородних поездок.

Что покупали с пробегом

Среди импортированных гибридных автомобилей с пробегом первенство удерживает Ford Escape. В первом полугодии в Украине зарегистрировано 555 таких автомобилей.

В тройку лидеров также вошли Ford Fusion US — 470 авто и Toyota Prius — 460 авто.

Топ-3 подержанных импортируемых гибридов:

  1. Ford Escape — 555 авто;
  2. Ford Fusion US — 470 авто;
  3. Toyota Prius — 460 авто.

Спрос на эти модели разъясняется сочетанием цены, доступности на внешних рынках и известной гибридной технологии. Ford Escape и Ford Fusion US часто попадают в Украину с американского рынка, тогда как Toyota Prius имеет репутацию одного из самых массовых и надежных гибридов в мире.

Почему гибриды растут

Рост сегмента гибридов происходит на фоне смены моторных предпочтений украинцев. Покупатели ищут компромисс между экономией горючего, запасом хода и привычной инфраструктурой заправок. Гибрид не нуждается в отдельной зарядной станции, но позволяет снизить расходы на горючее, особенно в городском режиме.

В отличие от электромобилей гибриды меньше зависят от доступности зарядной инфраструктуры и состояния батареи. Для части покупателей это делает их более безопасным выбором в период, когда рынок электрокаров просел, а традиционные бензиновые авто снова усилили позиции.

Как ранее писал «Минфин», в первом полугодии 2026 года доля гибридов среди новых легковых авто в Украине выросла до 29,8%. Это свидетельствует о том, что гибридные модели постепенно становятся одним из главных направлений обновления автопарка.

Для авторынка эта динамика означает, что спрос смещается не только в сторону более дешевых авто, но и в сторону практических технологий. Гибриды остаются дороже части бензиновых моделей, но покупатели все чаще учитывают не только цену приобретения, но и расходы на горючее, ликвидность и комфорт ежедневного пользования.

Выгодно оформляйте ОСАГО на авто онлайн с Minfin.com.ua и получайте полис на свой e-mail за 5 минут

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 9 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами