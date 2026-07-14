В Германии зафиксировали рекордное число банкротств за 21 год

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

14 июля 2026, 11:11 Читати українською

В Германии зафиксировали рекордное число банкротств за 21 год

За один апрель 2026 года в Германии разорились свыше 2000 фирм. Это самый высокий показатель за последние два десятилетия. Особенно тяжело пришлось трем отраслям, пишет Аusnews.de.

За один апрель 2026 года в Германии разорились свыше 2000 фирм.
Фото: ausnews.de

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Банкротство компаний

Институт Лейбница насчитал во втором квартале 2026 года почти 5000 банкротств — это рекорд за 21 год.

Только за июнь обанкротились 1702 компании, что на 20% больше, чем в прошлом году. Всего с января по апрель 2026 года разорились 8551 предприятие — на 6,7% больше, чем год назад.

Долги обанкротившихся фирм перед кредиторами составили около 13,9 млрд евро. В прошлом году было 22,5 млрд евро, но только потому, что в начале 2025 года обанкротилось больше крупных компаний.

Какие отрасли страдают сильнее всего:

  • Транспорт и логистика — на 10 000 компаний приходится 43,9 банкротства. Причины: дорогое топливо, нехватка водителей и маленькая прибыль.

  • Гостиницы и рестораны — 41,2 банкротства на 10 000. Им мешают высокие счета за свет и газ, рост цен на продукты и то, что люди стали меньше тратить. После пандемии они остались без господдержки.

  • Строительство — 35,6 банкротств на 10 000. Кроме дорогих материалов, проблемы создают высокие проценты по кредитам — из-за этого застройщики не хотят вкладываться в новое строительство.

Кроме транспорта, общепита и строительства, проблемы есть и в других отраслях. В солнечной энергетике — настоящий разгром: дорого производить, панели из Азии дешёвые, цены скачут. Маленькие фирмы не выдерживают, даже крупные сворачивают производство в Германии.

Немецкие пивоварни тоже сильно страдают от кризиса. Банкротства случаются почти каждый месяц. Особенно тревожный случай произошел в июне 2026 года — за десять дней обанкротились три пивоварни, причем одна из них варила пиво с 1308 года.

Всего за последние шесть лет закрылись 137 пивоварен по всей Германии.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+30
Abramon
Abramon
14 июля 2026, 12:11
#
От Вам і постіндустріальне суспільство, сфера послуг, перенесення виробництв та пошук дешевої робочої сили в Азії
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами