В Германии зафиксировали рекордное число банкротств за 21 год

За один апрель 2026 года в Германии разорились свыше 2000 фирм. Это самый высокий показатель за последние два десятилетия. Особенно тяжело пришлось трем отраслям, пишет Аusnews.de.

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Банкротство компаний

Институт Лейбница насчитал во втором квартале 2026 года почти 5000 банкротств — это рекорд за 21 год.

Только за июнь обанкротились 1702 компании, что на 20% больше, чем в прошлом году. Всего с января по апрель 2026 года разорились 8551 предприятие — на 6,7% больше, чем год назад.

Долги обанкротившихся фирм перед кредиторами составили около 13,9 млрд евро. В прошлом году было 22,5 млрд евро, но только потому, что в начале 2025 года обанкротилось больше крупных компаний.

Какие отрасли страдают сильнее всего:

Транспорт и логистика — на 10 000 компаний приходится 43,9 банкротства. Причины: дорогое топливо, нехватка водителей и маленькая прибыль.

Гостиницы и рестораны — 41,2 банкротства на 10 000. Им мешают высокие счета за свет и газ, рост цен на продукты и то, что люди стали меньше тратить. После пандемии они остались без господдержки.

Строительство — 35,6 банкротств на 10 000. Кроме дорогих материалов, проблемы создают высокие проценты по кредитам — из-за этого застройщики не хотят вкладываться в новое строительство.

Кроме транспорта, общепита и строительства, проблемы есть и в других отраслях. В солнечной энергетике — настоящий разгром: дорого производить, панели из Азии дешёвые, цены скачут. Маленькие фирмы не выдерживают, даже крупные сворачивают производство в Германии.

Немецкие пивоварни тоже сильно страдают от кризиса. Банкротства случаются почти каждый месяц. Особенно тревожный случай произошел в июне 2026 года — за десять дней обанкротились три пивоварни, причем одна из них варила пиво с 1308 года.

Всего за последние шесть лет закрылись 137 пивоварен по всей Германии.