Внесены изменения в правила бронирования для строителей и перевозчиков

Министерство развития общин и территорий Украины изменило критерии признания предприятий критически важными для экономики в сфере строительства, туризма и транспорта. Для части компаний это означает реальный риск утратить основание для бронирования работников от мобилизации. Об этом сообщает Liga Zakon

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Что изменилось по отраслям

Существенные изменения получили строительные компании и пассажирские автоперевозчики.

Для строительных предприятий впервые ввели штатный ценз: у компании должно быть не менее 20 застрахованных работников за последний месяц и по меньшей мере два действующих договора стоимостью от 3 млн грн каждый.

Раньше таких требований не существовало — небольшие компании могли претендовать на статус без ограничений по размеру.

Автоперевозчикам усложнили требования сразу по нескольким показателям:

пассажирские перевозчики теперь нуждаются не менее трех разрешений на пригородные и междугородные маршруты вместо одного, как раньше, плюс резерв автобусов в размере 10%

грузовые перевозчики будут подтверждать статус минимум пятью перевозками за 90 дней через систему «Электронная очередь пересечения границы»

Авиакомпаниям, напротив, отменили критерий по емкости самолетов — раньше нужно было иметь борта от 100 кресел. Формально это облегчение, но для части операторов, ориентировавшихся именно на этот показатель, ситуация усложнилась: им придется находить другое основание для подтверждения статуса.

Туристический бизнес получил смешанные изменения. С одной стороны, круг льготников для социальных туров расширили: в список добавили участников боевых действий, лиц с инвалидностью в результате войны и детей погибших военных. С другой стороны, появился количественный порог: не менее 300 человек в год со скидкой от 50%.

Фактически логика изменений общая для всех отраслей: государство повышает планку для получения статуса, чтобы оставить бронирование только для предприятий, масштабно обеспечивающих критические функции в экономике.

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