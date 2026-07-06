Отзыв месяца: могут ли исполнители отнимать у должников средства госпрограмм

Редакция «Минфина» определила победителя конкурса на лучший отзыв о работе банков в мае 2026 года. Им стал клиент Абанка под ником Владимир Белогуб, который сообщил : с его счета были списаны деньги, полученные по государственной программе «Скрининг здоровья 40+». По словам клиента, он не успел воспользоваться выплатой по ее целевому назначению, поскольку деньги были взысканы частным исполнителем.

Автор отзыва убежден, что такого списания не должно было произойти вообще.

«…система банка должна была заблокировать это списание. Средства по программе „Скрининг здоровья 40+“ зачисляются на счет со специальным режимом использования (так называемые „крашеные деньги“, аналогично прежней „єПідтримки“)… Деньги принадлежат государству и если я не воспользовался ими, возвращаются государству…», — уверен автор отзыва.

Позиция банкиров и юристов

В Абанке с такой интерпретацией ситуации не согласны.

В ответе на обращение клиента банк подчеркнул, что порядок взыскания средств определяется не условиями государственной программы, а положениями Закона Украины «Об исполнительном производстве».

В финучреждении отмечают, что действующее законодательство содержит перечень счетов и средств, на которые не может быть обращено взыскание. В то же время счета, открытые для получения выплат по программе «Скрининг здоровья 40+», пока не включены в такой перечень.

«На сегодняшний день в Законе об исполнительном производстве отсутствует норма, которая предоставляла бы счетам для подобных государственных программ запрет от взысканий, поэтому, с юридической точки зрения, этот счет является обычным текущим счетом физического лица», — пояснили в банке.

Там также подчеркнули, что после получения постановления исполнительной службы или судебного решения банк обязан выполнить его в установленном законом порядке и не вправе самостоятельно игнорировать требования исполнителя.

Юристы обращают внимание, что ключевым в таких спорах является именно правовой статус денег конкретной государственной программы.

Как объясняет адвокат ЮК «Приходько и партнеры» Илья Колесник, если нормативные акты, регулирующие программу, устанавливают специальный режим использования средств или прямой запрет на обращение взыскания, такие выплаты могут пользоваться дополнительной правовой защитой.

В то же время сам факт целевого назначения средств еще не означает автоматический иммунитет от ареста.

«Только в случае если закон прямо не устанавливает запрет на обращение взыскания на такие средства. Если специальная защита предусмотрена законодательством, арест и принудительное списание могут быть признаны неправомерными», — отмечает адвокат.

Не менее важен вопрос роли самого банка.

По словам юриста, финансовое учреждение должно соблюдать законодательные требования по счетам со специальным режимом использования. Однако возможность автоматически определять статус каждой выплаты зависит от того, насколько четко такой механизм предусмотрен нормативной базой и реализован в банковских системах.

В случае, если клиент считает списание незаконным, он может обратиться к исполнителю с требованием вернуть деньги, обжаловать его действия или подать иск в суд.

«Клиент может предоставить документы, подтверждающие специальный статус средств и запрет на обращение на них взыскания», — отмечает Илья Колесник.

Правила конкурса «Лучший отзыв месяца»

Приз за лучший отзыв месяца — 500 грн. Чтобы попасть в число претендентов на звание «лучший», отзыв должен соответствовать ряду критериев:

Отзыв должен быть написан на основе личного опыта общения с банком или использования банковских продуктов.

Описанный опыт должен быть полезен другим клиентам банка.

В отзыве может быть описан как отрицательный, так и положительный пользовательский опыт.

Оптимальный объем комментария — до 2−2,5 тыс. знаков.

Больше о правилах «Лучшего отзыва месяца» читайте здесь.