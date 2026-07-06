Отзыв месяца: могут ли исполнители отнимать у должников средства госпрограмм

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

6 июля 2026, 13:12 Читати українською

Отзыв месяца: могут ли исполнители отнимать у должников средства госпрограмм

Редакция «Минфина» определила победителя конкурса на лучший отзыв о работе банков в мае 2026 года. Им стал клиент Абанка под ником Владимир Белогуб, который сообщил: с его счета были списаны деньги, полученные по государственной программе «Скрининг здоровья 40+». По словам клиента, он не успел воспользоваться выплатой по ее целевому назначению, поскольку деньги были взысканы частным исполнителем.

Редакция «Минфина» определила победителя конкурса на лучший отзыв о работе банков в мае 2026 года.

Автор отзыва убежден, что такого списания не должно было произойти вообще.

«…система банка должна была заблокировать это списание. Средства по программе „Скрининг здоровья 40+“ зачисляются на счет со специальным режимом использования (так называемые „крашеные деньги“, аналогично прежней „єПідтримки“)… Деньги принадлежат государству и если я не воспользовался ими, возвращаются государству…», — уверен автор отзыва.

Позиция банкиров и юристов

В Абанке с такой интерпретацией ситуации не согласны.

В ответе на обращение клиента банк подчеркнул, что порядок взыскания средств определяется не условиями государственной программы, а положениями Закона Украины «Об исполнительном производстве».

В финучреждении отмечают, что действующее законодательство содержит перечень счетов и средств, на которые не может быть обращено взыскание. В то же время счета, открытые для получения выплат по программе «Скрининг здоровья 40+», пока не включены в такой перечень.

«На сегодняшний день в Законе об исполнительном производстве отсутствует норма, которая предоставляла бы счетам для подобных государственных программ запрет от взысканий, поэтому, с юридической точки зрения, этот счет является обычным текущим счетом физического лица», — пояснили в банке.

Там также подчеркнули, что после получения постановления исполнительной службы или судебного решения банк обязан выполнить его в установленном законом порядке и не вправе самостоятельно игнорировать требования исполнителя.

Юристы обращают внимание, что ключевым в таких спорах является именно правовой статус денег конкретной государственной программы.

Как объясняет адвокат ЮК «Приходько и партнеры» Илья Колесник, если нормативные акты, регулирующие программу, устанавливают специальный режим использования средств или прямой запрет на обращение взыскания, такие выплаты могут пользоваться дополнительной правовой защитой.

В то же время сам факт целевого назначения средств еще не означает автоматический иммунитет от ареста.

«Только в случае если закон прямо не устанавливает запрет на обращение взыскания на такие средства. Если специальная защита предусмотрена законодательством, арест и принудительное списание могут быть признаны неправомерными», — отмечает адвокат.

Не менее важен вопрос роли самого банка.

По словам юриста, финансовое учреждение должно соблюдать законодательные требования по счетам со специальным режимом использования. Однако возможность автоматически определять статус каждой выплаты зависит от того, насколько четко такой механизм предусмотрен нормативной базой и реализован в банковских системах.

В случае, если клиент считает списание незаконным, он может обратиться к исполнителю с требованием вернуть деньги, обжаловать его действия или подать иск в суд.

«Клиент может предоставить документы, подтверждающие специальный статус средств и запрет на обращение на них взыскания», — отмечает Илья Колесник.

Правила конкурса «Лучший отзыв месяца»

Приз за лучший отзыв месяца — 500 грн. Чтобы попасть в число претендентов на звание «лучший», отзыв должен соответствовать ряду критериев:

  • Отзыв должен быть написан на основе личного опыта общения с банком или использования банковских продуктов.
  • Описанный опыт должен быть полезен другим клиентам банка.
  • В отзыве может быть описан как отрицательный, так и положительный пользовательский опыт.
  • Оптимальный объем комментария — до 2−2,5 тыс. знаков.

Больше о правилах «Лучшего отзыва месяца» читайте здесь.

Автор:
Ирина Рыбницкая
Журналист Ирина Рыбницкая
Пишет на темы: Налоги, инвестиции, бизнес, финансы, банки
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 5

+
+15
bosyak
bosyak
6 июля 2026, 14:08
#
Так радів би :)

Витратив державні гроші отримані «на шару» на списання частини боргу.
+
0
Pumbovik
Pumbovik
6 июля 2026, 14:19
#
Государство бдит за своими деньгами, и забирает себе, если они не были использованы, так что могут повесить как новый долг когда придет время сгорания
+
0
bosyak
bosyak
6 июля 2026, 14:20
#
На кого? На того хто списав? Чи на того хто дозволив? Клієнт точно не при справах. :)
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
6 июля 2026, 16:22
#
Ще 500 грн від Мінфіну піде на сплату боргів.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
6 июля 2026, 16:17
#
500 грн. за найкращий відгук місяця — також будуть стягнуті приватним виконавцем.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Qwerty1999 и 11 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами