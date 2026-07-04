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4 июля 2026, 16:30 Читати українською

Новая карта богатства: какие страны лучше всего привлекают частный капитал

Сингапур стал самым конкурентоспособным направлением в мире для миграции частного капитала. В тройку лидеров также вошли Новая Зеландия и Каймановы острова. Об этом свидетельствует рейтинг Henley Private Wealth Migration Report 2026, который проанализировал Visual Capitalist.

Сингапур стал самым конкурентоспособным направлением в мире для миграции частного капитала.

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В 2026 году Henley & Partners изменила подход к оценке миграции богатства. Если раньше акцент делался преимущественно на количестве миллионеров, переезжающих из одной страны в другую, то новая методология Global Wealth Mobility Framework оценивает юрисдикции по 12 параметрам. Среди них — налоговая среда, верховенство права, качество жизни, доступность инвестиционных и миграционных программ, геополитическая стабильность и мобильность капитала.

По этой методологии Сингапур получил 79,5 балла из 100. Новая Зеландия набрала 75,8 балла, Каймановы острова — 74,3 балла. Далее в рейтинге следуют Кипр, Нидерланды, Португалия, Италия, Бермуды, Уругвай, Латвия, Панама, Гонконг, Швейцария, Греция, Коста-Рика и Монако.

Почему лидирует Сингапур

Позиция Сингапура объясняется сочетанием низкой налоговой нагрузки, политической стабильности, сильных институтов, развитых финансовых рынков и удобной бизнес-среды. Для состоятельных людей это не только место проживания, но и финансовый центр для управления активами в Азии.

Сингапур давно конкурирует не площадью или населением, а правилами. Для владельцев капитала важны предсказуемость, защита прав собственности, доступ к банковским и юридическим услугам, а также понятное регулирование. Именно эти факторы делают город-государство одним из главных центров для международно-мобильного богатства.

Новая Зеландия заняла второе место благодаря геополитической стабильности, высокому качеству жизни и интересу инвесторов к долгосрочному семейному планированию. Кроме того, страна пересмотрела свою программу Active Investor Plus Visa, сделав её более гибкой для иностранных инвесторов.

Каймановы острова, занявшие третье место, традиционно привлекают капитал благодаря налоговому режиму, финансовой инфраструктуре и роли международной юрисдикции для фондов, холдингов и частного капитала.

Малые страны выигрывают у крупных

Одна из главных закономерностей рейтинга — сильные позиции небольших экономик. Значительная часть стран в верхней части списка имеет население менее 10 млн человек. Среди них — Сингапур, Кипр, Швейцария, Латвия, Панама, Коста-Рика, Монако, Бермуды и Каймановы острова.

Эти юрисдикции не могут конкурировать с крупными экономиками по размеру внутреннего рынка. Зато они предлагают другое: более простые налоговые режимы, понятные правила для инвесторов, эффективное администрирование, доступ к резидентству и сильные правовые институты.

Европа также заметно представлена в рейтинге. Кипр, Нидерланды, Португалия, Италия, Латвия, Швейцария, Греция и Монако входят в первую шестнадцатку. Для части состоятельных инвесторов европейские страны остаются привлекательными благодаря сочетанию качества жизни, доступа к рынкам ЕС и программ резидентства.

США в этом рейтинге выглядят слабее, чем можно было бы ожидать от крупнейшей экономики мира. Среди причин — сложная налоговая система, налогообложение граждан с глобальных доходов независимо от места проживания, длительные процедуры для инвесторов и политическая поляризация. На этом фоне более мелкие страны с более простыми правилами выглядят привлекательнее для части международно мобильных миллионеров.

Деньги ищут юрисдикцию

Конкуренция за богатых резидентов стала отдельным направлением экономической политики. Страны соревнуются не только за заводы, офисы и квалифицированных работников, но и за частный капитал, который может прийти вместе с владельцами бизнеса, семейными офисами, фондами и инвестициями.

По данным Henley & Partners, за первые пять месяцев 2026 года компания получила заявки от представителей 86 национальностей по 47 программам инвестиционной миграции. Более 28% заявителей уже проживали не в стране своего гражданства, что свидетельствует о росте популярности модели жизни между несколькими юрисдикциями.

Это меняет логику миграции капитала. Для состоятельных людей второе резидентство или гражданство всё чаще становится элементом управления рисками — налоговыми, политическими, валютными и семейными. Для государств это способ привлечь деньги без классического промышленного инвестора: через недвижимость, фонды, бизнес-проекты, банки, потребление и благотворительность.

Как ранее писал «Минфин», конкуренция между странами за инвесторов усиливается на фоне высоких ставок, геополитической нестабильности и изменений в налоговой политике. Для небольших стран даже ограниченный приток состоятельных резидентов может иметь ощутимый эффект: новые депозиты, спрос на недвижимость, рабочие места в сфере финансовых и юридических услуг, а также дополнительные бюджетные поступления.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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