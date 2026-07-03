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3 июля 2026, 16:20 Читати українською

Завершение учебного года в 2027 планируется 30 июня — Юлия Свириденко

Правительство Украины утвердило график проведения учебного года 2026−2027 в заведениях среднего образования. Согласно решению Кабинета Министров, образовательный процесс традиционно стартует 1 сентября. Длительность учебного года установлена до 30 июня 2027 года. Об этом сообщила в своем телеграмм-канале премьер-министр Юлия Свириденко

Правительство Украины утвердило график проведения учебного года 2026−2027 в заведениях среднего образования.

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В то же время правительство предоставило значительную автономию местным властям и руководству учебных заведений. Областные и Киевская городские военные администрации совместно с учредителями школ будут принимать решение о формате начала занятий в каждом отдельном сообществе, опираясь на ситуацию в регионе.

Гибкость распространяется и на завершение образовательного процесса. Фактические даты окончания учебных занятий, проведение торжеств последнего звонка и графики летних каникул будут определять педагогические советы школ.

Это позволит адаптировать календарный план к потребностям участников образовательного процесса и реальным условиям безопасности. Такой подход даты и продолжительность каникул могут отличаться даже в пределах одного города или района.

Целью таких новшеств является обеспечение непрерывности обучения в условиях военного положения, что требует оперативной реакции на вызовы безопасности и возможности корректировать образовательный график в соответствии с текущей ситуацией.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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