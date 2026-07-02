Авиакомпании предупреждают о коллапсе в аэропортах ЕС из-за новых правил биометрии

Европейские авиаперевозчики призывают Еврокомиссию временно приостановить действие системы биометрического контроля Entry/Exit System (EES). Бизнес отмечает, что жесткое введение новых правил в пик туристического сезона грозит операционным коллапсом в главных аэропортах Евросоюза. Об этом сообщает TVP World

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Система EES автоматически фиксирует пересечение границы для граждан третьих стран, в том числе украинцев. Детальнее об этой системе и в каких странах она работает можно прочитать в нашей статье «В аэропортах ЕС усилят меры безопасности с апреля 2026 года»

Хотя авиакомпании поддерживают меры безопасности, на практике автоматизация привела к обратному эффекту. В аэропортах с высоким трафиком прохождение пограничного контроля затягивается до пяти часов.

Такие задержки становятся критическими для графиков полетов, заставляя пассажиров пропускать рейсы, а авиакомпании массово отменять или переносить вылеты.

Некоторые страны уже приступили к локальному смягчению контроля, позволив пограничникам временно отказаться от сбора полных биометрических данных до сентября. Однако авиаперевозчики настаивают на том, что это лишь временная «заплатка» на системной проблеме.

Риски пикового сезона

Ситуация имеет высокий шанс обостриться в ближайшие недели. По прогнозам, в июле и августе аэропорты ЕС примут на 40 миллионов пассажиров больше, чем в предыдущие месяцы. В Еврокомиссии уверяют, что регистрация путешественника в системе занимает около 70 секунд.

Однако бизнес-аналитики указывают, что суммарное время ожидания каждого пассажира в очереди создает «эффект бутылочного горла», который невозможно нивелировать без изменения правил при больших потоках людей.

Воздействие на мобильность

Для пассажиров такие изменения означают повышение рисков при планировании международных поездок. Стабильность движения через границы ЕС остается под вопросом, пока регулятор не согласует гибкие подходы к применению биометрии в часы пиковой нагрузки.

Детальнее о том, как новые европейские правила влияют на пересечение границ и что следует учитывать при планировании поездок в 2026 году, читайте в статье «Платный безвиз»: с конца 2026 года украинцы будут платить за въезд в ЕС".