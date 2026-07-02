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2 июля 2026, 8:58 Читати українською

Средняя зарплата в Украине выросла до 31 тысячи: где платят больше всего

В мае 2026 года средняя заработная плата в Украине составила 30 961 грн, что на 1,5% больше, чем в апреле. Наиболее заметный рост зафиксирован в промышленности, логистике, финансовом секторе, ИТ и отдельных сегментах услуг. Об этом сообщила Государственная служба статистики.

В мае 2026 года средняя заработная плата в Украине составила 30 961 грн, что на 1,5% больше, чем в апреле.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Согласно обнародованным данным, в мае 2026 года средняя заработная плата штатных работников по Украине составила 30961 против 30515 грн в апреле (+1,5%).

Где самые высокие зарплаты

Самый высокий уровень оплаты труда традиционно зафиксирован в Киеве, где средняя зарплата составила 47 115 гривен. Вторую позицию заняла Киевская область с показателем 32 374 грн.

Самые низкие средние зарплаты зафиксированы в Черновицкой области — 22 354 грн и Кировоградской области — 22 336 грн.

Читайте: Официально средняя зарплата в Киеве уже превышает 49 тыс. грн: сколько на самом деле зарабатывают киевляне

Какие отрасли платят больше всего

По данным Госстата, больше всего зарабатывают работники сферы информации и телекоммуникаций — в среднем 76 997 гривен в месяц.

Самая низкая заработная плата у работников сферы здравоохранения и предоставления социальной помощи — 21 554 грн.

В то же время в Госстате отмечают, что по состоянию на 1 июня 2026 года общая задолженность по выплате заработной платы в Украине составила 3,8 млрд грн.

Читайте также: Зарплаты до 104 тысяч: в каких госорганах платят больше всего

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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