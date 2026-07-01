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1 июля 2026, 17:15 Читати українською

Инвесторы из Британии подали в суд на Binance и ее основателя

Около 1700 британских инвесторов подали иск против Binance и ее основателя Чанпена Чжао в Высокий суд Лондона, требуя по меньшей мере £150 млн ($200 млн). Об этом сообщает Reuters.

Около 1700 британских инвесторов подали иск против Binance и ее основателя Чанпена Чжао в Высокий суд Лондона, требуя по меньшей мере £150 млн ($200 млн).

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Что известно

Истцы утверждают, что криптобиржа продавала им рисковые и сложные производные финансовые продукты без должного регуляторного разрешения.

В Reuters подчеркнули, что жалоба подана против зарегистрированной на Каймановых островах Binance Holdings, зарегистрированной в ОАЭ компании Nest Exchange, Чанпена Чжао, а также против «неустановленных лиц», управляющих торговой платформой Binance.

Позиция инвесторов и Binance

Истцы, некоторые из которых заявили о потере десятков тысяч фунтов стерлингов, утверждают, что структуры Binance сознательно продавали инвестиционные продукты — в частности, деривативы с кредитным плечом, которые могут как значительно увеличивать доходы, так и убытки. По их словам, это происходило с конца 2019 года, а продвижение таких продуктов нарушало требования британского Закона о финансовых услугах и рынках (Financial Services and Markets Act).

Читайте: Binance под угрозой: биржа может не получить лицензию MiCA в ЕС

В 2021 году Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) запретило криптокомпаниям предлагать розничным инвесторам производные финансовые инструменты. После этого Binance ввела определенные ограничения для пользователей из Великобритании, в частности, требование предоставлять дополнительную информацию.

Binance заявила, что намерена защищать свои интересы в суде, но отказалась от дополнительных комментариев из-за продолжающегося судебного процесса.

«Binance остается преданной своим обязательствам перед пользователями и осуществляет деятельность в соответствии с действующим законодательством», — отметил представитель компании.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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