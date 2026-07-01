Увольнения в Big Tech обошлись компаниям в миллиарды: кто потратил больше всего

Технологические гиганты США потратили миллиарды долларов на выплаты сотрудникам, уволенным в рамках масштабных сокращений штата и реструктуризации бизнеса, пишет Business Insider. Издание проанализировало годовые отчеты и составило рейтинг компаний по расходам на выходные пособия.

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Детали

Список возглавил крупнейший онлайн-ретейлер США Amazon. По итогам 2025 года компания отразила оценочные затраты на выходные пособия в размере $2,7 млрд. Из этой суммы $1,8 млрд было выделено только в третьем квартале. В тот период Amazon объявил об увольнении до 30 000 сотрудников — почти 10% офисного персонала. Реструктуризацию штата Amazon затеял после масштабного найма в период пандемии.

«Получается, что увольнение каждого сотрудника обошлось Amazon в $60 000», — подсчитал Business Insider.

Amazon стал единственной компанией из «Великолепной семерки», которая раскрыла расходы на выходные пособия в отчете отдельной строкой. Apple, Meta, Nvidia и Alphabet не публиковали таких данных, а Tesla и Microsoft, которая сейчас, по данным источников Business Insider, готовит новую волну сокращений, объединяют выходные пособия с другими тратами. Потому издание исключила их из анализа.

Второе место в рейтинге по расходам на увольнения поделили Oracle и Intel. Каждая из этих компаний потратила на увольняемых сотрудников около $1,8 млрд.

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В Oracle численность персонала сократилась на 21 000 человек с мая 2025 по май 2026 года. Расходы компании на реструктуризацию, которые включают выходные пособия и сопутствующие затраты, выросли на 391% — с $374 млн до почти $1,8 млрд. «По мере роста нашего облачного бизнеса и сегмента ИИ мы будем постоянно перераспределять ресурсы и реструктурировать команды разработчиков, чтобы предлагать клиентам лучшие продукты», — сообщил представитель компании.

Intel в 2025 году сократил около 15% штата — более 25 000 человек. Масштабные увольнения стали частью программы снижения издержек, которую проводит генеральный директор Лип-Бу Тан. В среднем на одного уволенного сотрудника пришлось более $70 000 компенсации. Intel не ответил на запрос о комментариях.

Cisco сообщила о расходах на выходные пособия в размере $617 млн, а Dell — о $569 млн. Производители чипов AMD и Micron потратили значительно меньше: $79 млн и $30 млн соответственно.

Dell сокращает штат уже несколько лет на фоне падения спроса на персональные компьютеры. За последние три года численность сотрудников компании уменьшилась на 36 000 человек — или 27%. Cisco направила сэкономленные при реструктуризации средства на развитие технологий искусственного интеллекта. Представители Dell, Cisco, AMD и Micron не ответили на запросы Business Insider.