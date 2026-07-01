Официальный курс на 2 июля: НБУ продолжает укреплять гривну

Национальный банк Украины установил на 2 июля 2026 года официальный курс гривны на уровне 44,7687 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем ​​НБУ повысил курс гривны на 3 копейки.

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На четверг НБУ установил курс доллара на уровне 44,76 грн, что на 3 копейки меньше, чем в среду (44,79 грн).

Исторический максимум доллара: 44,97 грн (11.06.26).

В то же время курс евро на четверг установлен на отметке — 50,97 грн, что на 6 копеек меньше, чем в среду (51,03 грн).

Исторический максимум евро: 52,03 грн (16.06.26).

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