Укрпочта сообщила, что СЕО Игорь Смилянский продолжает выполнять свои обязанности

Генеральный директор АО «Укрпочта» Игорь Смилянский продолжает выполнять свои обязанности в полном объеме в соответствии с действующим законодательством. Об этом говорится в сообщении Укрпочты.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

АО «Укрпочта» также работает в штатном режиме с учетом ситуации безопасности, последствий обстрелов и погодных условий.

Относительно деятельности компании или ее руководства просим доверять исключительно официальные сообщения АО «Укрпочта».

Читайте: Смилянский о решении НБУ: Я никогда не проигрывал. Я либо побеждал, либо учился

Предыстория

23 июня Национальный банк принял решение о несоответствии генерального директора АО «Укрпочта» Смилянского Игоря Ефимовича требованиям по профессиональной пригодности, установленным к руководителю предоставления финансовых платежных услуг. Решение принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, оверсайта платежной инфраструктуры.

Учитывая это решение, во исполнение требований законодательства АО «УКРПОЧТА» в лице уполномоченного органа должно осуществить все необходимые действия по замене генерального директора и привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства Украины и нормативно-правовых актов Национального банка.

Так, в течение пяти рабочих дней уполномоченный орган АО «УКРПОЧТА» должен отстранить Игоря Смилянского от руководства АО «УКРПОЧТА», а в течение двух месяцев — назначить нового руководителя, отвечающего требованиям профессиональной пригодности.