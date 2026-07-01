E5, E10 и B7: в Украине заработала новая маркировка топлива

В Украине с 1 июля 2026 на автозаправочных станциях начнут действовать новые европейские обозначения горючего. Вместо привычных названий водители увидят маркировку E5, E10, B7 и B10, которая покажет содержание биокомпонентов в бензине и дизеле, пишет OBOZ.UA.

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Что известно

Нововведение связано с переходом Украины на европейские стандарты горючего и постепенным увеличением использования биоэтанола и биодизеля. Такие добавки должны помочь сократить вредные выбросы и снизить зависимость от традиционных нефтепродуктов.

Для бензина будут применяться круглые обозначения с буквой E. Например, E5 означает, что в горючем содержится до 5% биоэтанола, а E10 — до 10%.

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Дизельное топливо будет иметь квадратные маркировки:

B7 — дизель с содержанием до 7% биодизеля;

B10 — дизель с содержанием до 10% биодизеля;

XTL — синтетическое дизельное топливо.

В то же время привычные обозначения А-92 и А-95 пока останутся на украинских АЗС. Они будут и дальше указывать на октановое число бензина, а новые символы будут дополнительно информировать о составе топлива.

По словам экспертов, большинство современных автомобилей будут без проблем работать на новых видах бензина. Машины, выпущенные после 2011 года, обычно совместимы с топливом E5 и E10. Владельцам авто 2000−2011 годов чаще рекомендуют выбирать E5, а для более старых моделей особенно важно проверять рекомендации производителя.

Узнать, какое горючее подходит конкретному автомобилю, можно по информации на лючке топливного бака, в руководстве по эксплуатации или на официальном сайте автопроизводителя.