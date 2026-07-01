ARX выплатила рекордные 272,2 млн грн страхового возмещения за пожар на складском комплексе в Днепре

Страховая компания ARX осуществила рекордную выплату корпоративному клиенту — международному дистрибьютору автозапчастей, склад которого в Днепре был уничтожен в результате масштабного пожара осенью 2025 года.

Осенью прошлого года на территории крупного складского комплекса в Днепре возник масштабный пожар, который начался в соседнем помещении, перешёл на склад корпоративного клиента ARX и впоследствии разрушил весь комплекс. В результате пожара были полностью уничтожены товарные запасы компании: автомобильные запчасти, инструменты и оборудование, а также дорогостоящее складское оборудование. Клиент ARX является крупнейшим в Центральной и Восточной Европе международным дистрибьютором автомобильных запчастей, инструментов и оборудования для легковых и грузовых автомобилей. Компания обеспечивает полный цикл логистики, продаж и технической поддержки для автосервисов и магазинов.

Общая сумма страхового возмещения составила 272,2 млн грн, что позволило клиенту ARX компенсировать свои финансовые убытки.

«Эта выплата — подтверждение того, что страхование в Украине работает и защищает бизнес даже в самых сложных ситуациях. А также того, что во время войны обычные риски никуда не исчезли, и бизнес в равной степени нуждается в защите не только от военных рисков. Возмещение такой суммы, как 272,2 миллиона гривен, возможно только тогда, когда страховая компания имеет уверенные позиции на рынке и стабильные финансовые результаты, как у ARX», — подчеркнул Председатель Правления Андрей Перетяжко.

«Наша компания сотрудничает с ARX уже более 14 лет, и за это время мы убедились в её надёжности и высоком профессионализме. Во всех вопросах, с которыми нам приходилось обращаться, в том числе и в недавнем процессе урегулирования убытков, команда страховой компании действовала компетентно, ответственно и оперативно.

Хочу отметить, что для нас сотрудничество с ARX — это исключительно положительный опыт, в основе которого лежат доверие, надёжность и профессионализм.

Выражаем искреннюю благодарность всей команде ARX за качественный сервис, ответственное отношение к клиентам и многолетнее партнёрство. Мы ценим это сотрудничество и уверены, что успешно продолжим его и в дальнейшем", — подчеркнули представители компании-клиента страховой ARX.

Урегулирование убытков при пожарах такого масштаба предполагает сбор и анализ большого объёма информации в связи с количеством уничтоженного имущества, широкой номенклатурой товарных запасов, необходимостью документального подтверждения потерь, проведением аудита складского учёта, тщательным исследованием причин пожара. В данном случае команда ARX провела урегулирование с максимальным комфортом для клиента. Корпоративное страхование в Украине способно выдерживать нагрузку такого уровня — это очередной раз подтверждает ARX.

Структура страховой программы, страховая защита и урегулирование данного страхового случая были обеспечены в сотрудничестве с нашим партнёром — страховым посредником «ГрЕКо Украина РИМ». Этот страховой посредник работает в Украине уже более 25 лет и является подразделением Страховой Группы ГрЕКо, представленной в 21 стране и работающей на международных рынках уже более 100 лет.