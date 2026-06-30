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30 июня 2026, 19:38 Читати українською

Введен автоматический пересмотр помощи пострадавшим работникам критической инфраструктуры

Министерство социальной политики анонсировало новый механизм пересмотра дел по выплатам пострадавшим от российской агрессии работникам критической инфраструктуры. Пенсионный фонд теперь будет самостоятельно прорабатывать имеющиеся материалы, поэтому повторные заявления подавать не нужно.

Министерство социальной политики анонсировало новый механизм пересмотра дел по выплатам пострадавшим от российской агрессии работникам критической инфраструктуры.

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Если ранее помощь распространялась, прежде всего, на работников объектов критической инфраструктуры, государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления, то теперь право на нее также имеют работники филиалов, а также лица, находившиеся на объекте критической инфраструктуры в момент наступления несчастного случая. В случае гибели человека право на помощь получат члены его семьи.

Закон распространяется на случаи ранений, инвалидности или смерти, связанные с агрессией после 24 февраля 2022 года. Даже если ранее лицо получило отказ из-за бюрократических ограничений, теперь его дело будет пересмотрено. Новый порядок позволяет реализовать законное право на поддержку независимо от даты наступления случая, если заявитель подпадает под обновленные критерии.

Для устранения предыдущих отказов установлены следующие сроки:

  • До 1 июля 2026 года: дела, где отказано из-за истечения трехлетнего срока обращения.

  • До 1 сентября 2026 г.: дела, где причиной отказа было отсутствие объекта в Реестре критической инфраструктуры или потребность в уточнении трудовых обязанностей.

Размеры выплат составляют:

  • 1 млн грн — в случае гибели или смерти.

  • 800 тыс. грн — при установлении I группы инвалидности.

  • 500 тыс. грн — при установлении II группы инвалидности.

  • 200 тыс. грн — при установлении III группы инвалидности.

При повышении группы инвалидности осуществляется доплата разницы. Вся необходимая информация собирается государственными органами через межведомственное взаимодействие без привлечения граждан.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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