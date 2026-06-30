Euroclear подал иск против ЦБ рф в суд в Брюсселе

Бельгийский депозитарий Euroclear подал иск против Центрального банка рф в Хозяйственный суд Брюсселя. Предыдущее судебное заседание состоялось в прошлый четверг, 25 июня. Об этом сообщает The Brussels Times.

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Ранее, 15 мая, московский суд обязал Euroclear выплатить около 220 миллиардов убытков. Сам институт сейчас содержит около 200 миллиардов евро российских средств, которые были заблокированы в рамках санкций Европейского Союза, введенных после полномасштабного вторжения россии в Украину.

Однако в Euroclear подчеркивают, что у московского суда не было никаких полномочий для вынесения решений по этому делу. Позиция Euroclear состоит в том, что рассмотрение этого дела находится исключительно в юрисдикции бельгийского суда. По словам адвокатов учреждения, российские исковые требования неприемлемы.

На декабрьском саммите лидеры ЕС согласились предоставить Украине кредит в размере 90 миллиардов евро для финансирования оборонных нужд в течение следующих двух лет. Это соглашение стало альтернативой прямому использованию активов, преимущественно хранящихся в Euroclear. В то же время, Евросоюз оставляет за собой право использовать эти замороженные активы для дальнейшего погашения предоставленного кредита.

Напомним

«Минфин» писал, что европейский депозитарий Euroclear уже перечислил Украине около 6,6 млрд евро доходов, полученных от инвестирования замороженных российских активов, еще 1,4 млрд евро ожидаются к выплате в июле 2026 года.