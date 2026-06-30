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30 июня 2026, 18:00 Читати українською

Размер алиментов и методы их взыскания в 2026 году

Воспитание ребенка и обеспечение его потребностей — это прямая обязанность обоих родителей, независимо от того, проживают они вместе или по отдельности. Когда родитель уклоняется от финансовой поддержки, возникает потребность во взыскании алиментов. Министерство юстиции предоставило разъяснение, как это происходит.

Воспитание ребенка и обеспечение его потребностей — это прямая обязанность обоих родителей, независимо от того, проживают они вместе или по отдельности.

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Определение суммы алиментов базируется на прожиточном минимуме для детей соответствующего возраста. Есть определенные стандарты, которые помогают ориентироваться в начислениях:

  • Минимальный гарантированный размер составляет 50% прожиточного минимума (для детей до 6 лет это 1408,50 грн, от 6 до 18 лет — 1756 грн).

  • Минимальный рекомендуемый размер: равен 100% прожиточного минимума (2817 грн. для малышей до 6 лет и 3512 грн. для старших детей).

  • Верхний предел: при взыскании доли от дохода в пределах приказного производства сумма не может превышать десяти прожиточных минимумов.

Законодательство предусматривает два способа выплаты алиментов в зависимости от договоренностей или судебного решения.

Каждый из них имеет свои особенности формирования финансовой нагрузки на плательщика:

  • Фиксированная денежная сумма, установленная по договоренности сторон или судом.

  • Доля от общего ежемесячного дохода (обычно ¼ на одного ребенка, 1/3 на двоих или ½ на троих и более детей).

Следует заметить, что в исковом производстве суд оценивает гораздо больше, чем просто справку о зарплате.

Согласно статье 182 Семейного кодекса Украины, принимают во внимание:

  • наличное движимое и недвижимое имущество;
  • сбережения на банковских счетах;
  • наличие другого имущества, которое может являться источником дохода (например, арендная плата за жилую или коммерческую недвижимость, проценты по банковским депозитам, прибыль от продажи сельскохозяйственной продукции).

Если плательщик ведет образ жизни, существенно превышающий официальные доходы, суд оценивает это как свидетельство реальной платежеспособности.

Отдельно учитываются расходы на других иждивенцев: например, наличие других несовершеннолетних детей или нетрудоспособных родителей, нуждающихся в помощи. Состояние здоровья ребенка также является определяющим фактором: если малыш нуждается в длительном лечении или реабилитации, размер алиментов может быть увеличен.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Прирост алиментов вырос на 30% из-за отсрочки от мобилизации

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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