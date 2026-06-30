Официальный курс на 1 июля: доллар и евро подешевели

Национальный банк Украины установил на 1 июля 2026 года официальный курс гривны на уровне 44,7917 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 5 копеек.

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В среду НБУ установил курс доллара на уровне 44,79 грн, что на 5 копеек меньше, чем во вторник (44,84 грн).

Исторический максимум доллара: 44,97 грн (11.06.26).

В то же время курс евро на среду установлен на отметке — 51,03 грн, что на 13 копеек меньше, чем во вторник (51,16 грн).

Исторический максимум евро: 52,03 грн (16.06.26).

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