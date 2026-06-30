ЕС перевел Украине еще 3,9 миллиарда евро: куда пойдут деньги

В специальный фонд Государственного бюджета Украины поступило еще 3,9 млрд евро от Европейского Союза. Средства направят на финансирование приоритетных оборонных потребностей. Об этом написала премьер Юлия Свириденко.

Речь идет, в частности, о производстве украинских дронов, усилении возможностей оборонно-промышленного комплекса и обеспечении срочных поставок для фронта.

Это первый транш именно оборонной поддержки в рамках нового финансового инструмента Ukraine Support Loan.

Сколько уже получила Украина

25 июня в государственный бюджет уже поступило 3,2 млрд евро в рамках этого же займа. Тогда средства были направлены на бюджетную поддержку Украины. О первом транше в рамках Ukraine Support Loan также сообщали международные агентства, указывая, что финансирование должно поддержать оборону, энергетическую устойчивость и бюджетные потребности страны.

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После нового поступления общий объем средств, которые Украина получила по инструменту Ukraine Support Loan, составляет 7 млрд евро.

Новый транш отличается от предыдущего целевым назначением. Если первые 3,2 млрд евро пошли на более широкую бюджетную поддержку, то 3,9 млрд евро имеют оборонный фокус — дроны, украинское производство оружия и оперативные закупки для нужд Сил обороны.

Что такое Ukraine Support Loan

Ukraine Support Loan — новый финансовый инструмент поддержки Украины со стороны ЕС. Он предусматривает долгосрочное финансирование, которое должно помочь стране покрывать потребности бюджета, обороны и восстановления во время войны.

По данным Министерства обороны, в 2026 году Украина ожидает 28,3 млрд евро оборонной поддержки в рамках Ukraine Support Loan. В ведомстве ранее сообщали, что значительная часть этих средств должна быть направлена на украинские дроны, развитие ОПК и срочные поставки на фронт.

Для Украины это не только вопрос дополнительного финансирования. Оборонные транши в рамках таких программ позволяют планировать производство на более длительный период, заключать контракты с украинскими производителями и снижать зависимость от разовых поставок оружия со стороны партнеров.

Ставка на свое производство

Фокус на дронах и ОПК вписывается в более широкую логику военных расходов Украины. Дроны стали одним из главных инструментов на фронте — от разведки до поражения техники, логистики и позиций противника.

Как ранее писал «Минфин», ЕС в рамках новых программ поддержки Украины все чаще связывает финансирование не только с бюджетными потребностями, но и с развитием оборонного производства. Это дает Украине большую гибкость: часть денег остается в экономике, работает на украинские предприятия и создает более длинные производственные цепочки.

Для бюджета новые 3,9 млрд евро также уменьшают давление на внутренние источники финансирования. Чем больше оборонных расходов покрывается внешними ресурсами, тем меньше правительству нужно перераспределять средства внутри бюджета или наращивать внутренние заимствования.