Украина получила первые 3,2 млрд евро в виде кредита от ЕС: куда будут направлены средства

Украина получила первый транш кредита ЕС Ukraine Support Loan в размере 3,2 млрд евро . Средства уже поступили в Государственный бюджет и будут направлены на укрепление нашей обороноспособности и социальной устойчивости. Об этом написала премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

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«Благодарю Еврокомиссию, лично Урсулу фон дер Ляйен и всех лидеров стран ЕС за это важное решение в поддержку Украины», — написала Свириденко.

«Полученные 3,2 млрд евро — это первый практический результат запуска нового инструмента поддержки Украины. Для нас это не просто очередной транш. Это ресурс, который помогает государству выполнять свои обязательства перед гражданами, сохранять финансовую устойчивость и направлять больше внутренних ресурсов на оборону. Благодарен Европейскому Союзу за оперативные решения, последовательность и готовность поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

В 2026 году в рамках Ukraine Support Loan Украине должно быть доступно до 45 млрд евро. Из них часть средств предусмотрена для бюджетной поддержки, а часть — для укрепления оборонно-промышленного потенциала Украины и закупки необходимой оборонной продукции.

Напомним

Ранее «Минфин» сообщал, что первый транш кредита ЕС для Украины в размере 90 миллиардов евро больше не будет включать 5,9 миллиарда евро на финансирование производства беспилотников, а вместо этого покроет 3,2 миллиарда евро бюджетной поддержки

Весной ЕС одобрил для Украины новый пакет поддержки в размере 90 млрд евро, который должен обеспечить как военные нужды, так и финансирование бюджета в 2026—2027 годах.

После утверждения программы президент Владимир Зеленский заявлял, что часть средств планируется направить на оборону и производство беспилотников, а председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отдельно сообщала о намерении предоставить Украине около 6 млрд евро на дроны уже в этом квартале.

Ukraine Support Loan предусматривает до 90 млрд евро финансирования для Украины в 2026—2027 годах. Ориентировочно 30 млрд евро направляется на экономическую и бюджетную поддержку, а 60 млрд евро — на поддержку оборонных нужд, в частности на инвестиции в оборонно-промышленный потенциал Украины.

Инструмент финансируется за счет заимствований ЕС на рынках капитала и поддерживается бюджетом ЕС. Ожидается, что погашение займа будет осуществляться за счет будущих репараций, которые Россия должна выплатить Украине за нанесенный ущерб.