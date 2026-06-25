Украина получила первый транш кредита ЕС Ukraine Support Loan в размере 3,2 млрд евро. Средства уже поступили в Государственный бюджет и будут направлены на укрепление нашей обороноспособности и социальной устойчивости. Об этом написала премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Украина получила первые 3,2 млрд евро в виде кредита от ЕС: куда будут направлены средства
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«Благодарю Еврокомиссию, лично Урсулу фон дер Ляйен и всех лидеров стран ЕС за это важное решение в поддержку Украины», — написала Свириденко.
«Полученные 3,2 млрд евро — это первый практический результат запуска нового инструмента поддержки Украины. Для нас это не просто очередной транш. Это ресурс, который помогает государству выполнять свои обязательства перед гражданами, сохранять финансовую устойчивость и направлять больше внутренних ресурсов на оборону. Благодарен Европейскому Союзу за оперативные решения, последовательность и готовность поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.
В 2026 году в рамках Ukraine Support Loan Украине должно быть доступно до 45 млрд евро. Из них часть средств предусмотрена для бюджетной поддержки, а часть — для укрепления оборонно-промышленного потенциала Украины и закупки необходимой оборонной продукции.
Напомним
Ранее «Минфин» сообщал, что первый транш кредита ЕС для Украины в размере 90 миллиардов евро больше не будет включать 5,9 миллиарда евро на финансирование производства беспилотников, а вместо этого покроет 3,2 миллиарда евро бюджетной поддержки
Весной ЕС одобрил для Украины новый пакет поддержки в размере 90 млрд евро, который должен обеспечить как военные нужды, так и финансирование бюджета в 2026—2027 годах.
После утверждения программы президент Владимир Зеленский заявлял, что часть средств планируется направить на оборону и производство беспилотников, а председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отдельно сообщала о намерении предоставить Украине около 6 млрд евро на дроны уже в этом квартале.
Ukraine Support Loan предусматривает до 90 млрд евро финансирования для Украины в 2026—2027 годах. Ориентировочно 30 млрд евро направляется на экономическую и бюджетную поддержку, а 60 млрд евро — на поддержку оборонных нужд, в частности на инвестиции в оборонно-промышленный потенциал Украины.
Инструмент финансируется за счет заимствований ЕС на рынках капитала и поддерживается бюджетом ЕС. Ожидается, что погашение займа будет осуществляться за счет будущих репараций, которые Россия должна выплатить Украине за нанесенный ущерб.
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Про це повідомляє Euractiv.
За даними видання, із першого пакета тимчасово виключили 5,9 млрд євро, які раніше планували спрямувати на оборонні потреби, зокрема на безпілотники. Натомість транш передбачатиме 3,2 млрд євро бюджетної підтримки для України.