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30 июня 2026, 12:10 Читати українською

За два месяца сожжено 150 АЗС, как работает топливный рынок

Несмотря на постоянные российские атаки, в Украине нет дефицита на топливном рынке и очередей к АЗС. Благодаря чему удается избежать кризиса, рассказал Executive director WOG Holding BV Андрей Пивоварский.

Несмотря на постоянные российские атаки, в Украине нет дефицита на топливном рынке и очередей к АЗС.

За последние два месяца в Украине сгорело более 150 АЗС. Почти каждую неделю подвергаются атакам нефтебазы и другие объекты топливной инфраструктуры.

На первый взгляд это напоминает ситуацию в России. Но результат — кардинально иной. В России после ударов возникают очереди на заправках, дефицит топлива в отдельных регионах и перебои с поставками. В Украине же таких проблем нет.

Причина — диверсифицированный топливный рынок. У нас десятки поставщиков, различные маршруты импорта, конкуренция и разветвленная логистика. Если выпадает одно звено, его подстраховывают другие.

Но такая модель имеет свою цену. Устойчивость стоит денег. Поэтому когда кто-то говорит: «Нефть подешевела, почему не падают цены на АЗС?», стоит помнить простую вещь: заправки покупают бензин, дизель и газ, а не нефть.

Цены на нефтепродукты живут своей собственной жизнью. Они зависят от баланса спроса и предложения в мире, загрузки НПЗ, логистики, запасов, сезонных факторов и военных рисков. Кроме того, Украина покупает топливо за валюту. В начале обострения ситуации на Ближнем Востоке доллар стоил около 43,20 грн, сегодня — почти 45 грн. И этот фактор также напрямую влияет на конечную цену ресурса.

И ещё один важный момент. Украинский рынок уже сейчас готовится к сложной зиме. Формируются запасы, бронируются логистические мощности, заключаются контракты. Все это является частью безопасности страны.

Поэтому, когда политики делают громкие заявления о ценах на топливо, стоит разделять политические процессы и вопросы безопасности. Топливный рынок сегодня — это не только экономика. Это часть критической инфраструктуры государства.

И главное — цены в Украине уже падают и будут продолжать падать. На пике дизель стоил около 92 грн за литр. Сегодня средняя цена находится в районе 76−77 грн за литр. Поэтому, когда кто-то утверждает, что цены не снижаются, просто вспомните, где они были совсем недавно и где находятся сейчас.

У государства достаточно инструментов контроля, и оно видит, по каким ценам операторы сегодня растаможивают ресурс, законтрактованный ранее.

Да, отдельные игроки могут купить более дешевый ресурс на спотовом рынке. Но когда начинается кризис, они часто просто останавливают поставки и ждут лучших времен.

Зато системные операторы, которые платят налоги и инвестируют в развитие инфраструктуры, продолжают поставлять топливо при любых условиях. Так было весной 2022 года. Так происходит и сейчас. Иногда с минимальной маржой, иногда с убытками, но именно благодаря этому в стране нет дефицита, очередей и паники.

Главный вывод прост. Централизованное, ручное или чрезмерно политизированное ценообразование почти всегда заканчивается дефицитом. Особенно во время войны и других чрезвычайных обстоятельств.

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Сегодня точно не время для экспериментов на рынке. Украинский топливный рынок за последние годы научился снабжать страну ресурсом при любых условиях — под обстрелами, при разрушении логистики, в условиях глобальных кризисов и высокой неопределенности.

Автор:
Пивоварский Андрей
Executive director WOG Holding BV Пивоварский Андрей
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Rodion21
Rodion21
30 июня 2026, 13:14
#
В Одессе цена на дизель у оптовиков (от тонны) гуляет в пределах 61−64 грн с НДС и доставкой по городу.
Пускай этот Вася расскажет, как у него получается продавать дизель по 76−77 грн/л за кеш «с минимальной маржой, иногда с убытками» ??? ничего не перепутал ?
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