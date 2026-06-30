С 1 июля 2026 г. меняется порядок зачисления военного сбора. Средства будут направляться в специальный фонд Государственного бюджета и будут направляться непосредственно на выплату денежного довольствия военнослужащим ВСУ. Об этом сообщила Государственная налоговая служба.
С 1 июля военный сбор будут перечислять по новым правилам
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Из-за изменения механизма Государственная казначейская служба открывает новые бюджетные счета для уплаты военного сбора по кодам классификации доходов бюджета:
- 11011000
- 11011001
- 11011600
- 11011700
- 11011800
Плательщикам, и физлицам, и бухгалтерам предприятий нужно проверить актуальные реквизиты перед очередной уплатой, чтобы платеж не засчитался ошибочно. Сделать это можно в электронном кабинете налогоплательщика или на вебпортале ГНС.
Изменения предусмотрены Законом Украины № 4908-ІХ от 10 июня 2026 года о внесении правок в закон о госбюджете на 2026 год о финансировании сектора безопасности и обороны. Документ закрепляет: поступления от военного сбора теперь имеют целевое назначение — выплату денежного довольствия военным, а не общий фонд бюджета.
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