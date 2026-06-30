С 1 июля военный сбор будут перечислять по новым правилам

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Из-за изменения механизма Государственная казначейская служба открывает новые бюджетные счета для уплаты военного сбора по кодам классификации доходов бюджета:

11011000

11011001

11011600

11011700

11011800

Плательщикам, и физлицам, и бухгалтерам предприятий нужно проверить актуальные реквизиты перед очередной уплатой, чтобы платеж не засчитался ошибочно. Сделать это можно в электронном кабинете налогоплательщика или на вебпортале ГНС.

Изменения предусмотрены Законом Украины № 4908-ІХ от 10 июня 2026 года о внесении правок в закон о госбюджете на 2026 год о финансировании сектора безопасности и обороны. Документ закрепляет: поступления от военного сбора теперь имеют целевое назначение — выплату денежного довольствия военным, а не общий фонд бюджета.

Читать также: Военный сбор продлили на 3 года после завершения войны: Рада приняла закон