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30 июня 2026, 8:00 Читати українською

Укрэнерго возвращает графики отключений

Во вторник, 30 июня, во всех областях Украины вынуждены будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии, сообщила компания «Укрэнерго».

Во вторник, 30 июня, во всех областях Украины вынуждены будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии, сообщила компания «Укрэнерго».► Читайтестраницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиКакая причинаПричина ограничений — значительный рост уровня энергопотребления из-за жаркой погоды.

► Читайтестраницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Какая причина

Причина ограничений — значительный рост уровня энергопотребления из-за жаркой погоды.

Графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса планируют применить с 17:00 до 22:00, для бытовых потребителей в то же время будут действовать графики почасовых отключений (от 0,5 до 1 очереди).

Читайте также: Лето с графиками или без: угрожают ли Украине отключение света

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+16
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
30 июня 2026, 8:43
#
А може укренерго розповісти скільки за ці чотири роки партнерами було виділено у формі грантів і кредитів на енергетику, щоб якраз не було таких відключень? буквально вчора була новина, що нам повиділяли кредитів на 2 мільярди євро і це тільки на наступну зиму
+
+15
yarg
yarg
30 июня 2026, 8:54
#
Сутужненки вірять що гроші замінять електроенергію. мабуть в школі не вчились … ну я поясню сутужненьким. щоб 2 мільярди які пообіцяли- перетворились на електроенергію- треба на них побудувати або відремонтувати електростанції. що моментально не робиться. особливо в умовах коли їх постійно обстрілюють. і одна ракета може зруйнувати відремотнованого обладнання на десятки мільйонів доларів і місяці роботи.
+
0
a7ymsg78asg7
a7ymsg78asg7
30 июня 2026, 9:35
#
> Графіки обмеження потужності
😡💢
+
0
TAN72
TAN72
30 июня 2026, 9:45
#
Как там с экспортом за границу
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