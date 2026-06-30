Укрэнерго возвращает графики отключений

Во вторник, 30 июня, во всех областях Украины вынуждены будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии, сообщила компания «Укрэнерго».

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Какая причина

Причина ограничений — значительный рост уровня энергопотребления из-за жаркой погоды.

Графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса планируют применить с 17:00 до 22:00, для бытовых потребителей в то же время будут действовать графики почасовых отключений (от 0,5 до 1 очереди).

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