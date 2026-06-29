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29 июня 2026, 19:41 Читати українською

Индекс финансового стресса в Украине опустился до уровня января 2022 года — НБУ

Финансовый сектор страны демонстрирует признаки стабилизации, возвращаясь к показателям, зафиксированным перед началом полномасштабного вторжения. Такое мнение высказала директор Департамента финансовой стабильности НБУ Первин Дадашова во время Презентации отчета по финансовой стабильности .

Финансовый сектор страны демонстрирует признаки стабилизации, возвращаясь к показателям, зафиксированным перед началом полномасштабного вторжения.

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Этот индикатор измеряет напряжение на рынках по шкале от нуля до единицы, где нуль означает покой, а единица — максимальную нестабильность. Нынешнее падение индекса стало самым ощутимым за последние четыре с половиной года.

Положительная динамика обусловлена рядом факторов, указывающих на рост доверия к украинским финансовым инструментам. Первин Дадашова подчеркнула, что банковская система адаптировалась к работе в условиях войны, а рынки капитала показывают способность к восстановлению.

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Причины стабилизации и новые экономические вызовы

Улучшение ситуации произошло благодаря конкретным изменениям в поведении инвесторов и стабилизации долговых обязательств:

  • Снижение доходности государственных ценных бумаг свидетельствует о меньшей рискованности гривневых активов для участников рынка.

  • Погашение ряда выпусков корпоративных еврооблигаций улучшило общее состояние эмитентов и снизило нагрузку на их балансы.

  • Оптимизм инвесторов по поводу украинских акций на Варшавской фондовой бирже стимулирует приток капитала и улучшает индикаторы рынка.

Несмотря на эти достижения НБУ указывает на накопление серьезных угроз.

Экономическая система сталкивается с вызовами, которые могут изменить ситуацию в ближайшие месяцы. Прежде всего, речь идет о существенном замедлении темпов экономического роста внутри страны.

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Также регулятор обращает внимание на валютный риск, усилившийся из-за задержки поступления средств от международных партнеров. Уменьшение объемов финансирования привело к сокращению золотовалютных резервов, что требует дополнительного внимания со стороны государства.

Пока признаки критических шоков для финансовой системы отсутствуют, но сочетание экономического замедления и валютных рисков остается главным испытанием для стабильности во второй половине 2026 года.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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