Национальный банк Украины установил на 30 июня 2026 официальный курс гривны на уровне 44,8400 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ снизил курс гривны на 1 копейку.
Официальный курс на 30 июня: доллар почти не изменился, евро подорожал
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Курс доллара
На вторник НБУ установил курс доллара на уровне 44,84 грн, что на 1 копейку меньше, чем в понедельник (44,85 грн).
Исторический максимум доллара: 44,97 грн (11.06.26).
Курс евро
В то же время курс евро на вторник установлен на отметке — 51,16 грн, что на 3 копейки больше, чем в понедельник (51,13 грн).
Исторический максимум евро: 52,03 грн (16.06.26).
Присоединяйтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 13 незарегистрированных посетителей.
Комментарии