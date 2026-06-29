Официальный курс на 30 июня: доллар почти не изменился, евро подорожал

Национальный банк Украины установил на 30 июня 2026 официальный курс гривны на уровне 44,8400 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ снизил курс гривны на 1 копейку.

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На вторник НБУ установил курс доллара на уровне 44,84 грн, что на 1 копейку меньше, чем в понедельник (44,85 грн).

Исторический максимум доллара: 44,97 грн (11.06.26).

В то же время курс евро на вторник установлен на отметке — 51,16 грн, что на 3 копейки больше, чем в понедельник (51,13 грн).

Исторический максимум евро: 52,03 грн (16.06.26).

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