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29 июня 2026, 18:10 Читати українською

Первый электрический седан Ferrari раскупили в Китае, несмотря на споры вокруг модели

Несмотря на все споры вокруг запуска первого полностью электрического седана с эмблемой Ferrari, это не сказалось на продажах — все экземпляры Luce, предназначенные для китайского рынка, уже распроданы. Об этом пишет Electrek.

Несмотря на все споры вокруг запуска первого полностью электрического седана с эмблемой Ferrari, это не сказалось на продажах — все экземпляры Luce, предназначенные для китайского рынка, уже распроданы.

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Критика электрокара

Автомобиль был представлен в мае, и он сразу стал предметом активных дискуссий в интернете. Часть комментаторов раскритиковала дизайн и концепцию, называя его слишком простым, слишком практичным и «слишком электрическим» для бренда Ferrari.

Читайт: Ferrari представила первый электромобиль, который разрабатывал дизайнер Apple (фото)

Негативная реакция даже повлияла на финансовые показатели компании — акции Ferrari за день потеряли более 6%, а впоследствии в руководстве произошли кадровые изменения.

Китай оценил Ferrari Luce

Тем не менее, ситуация на китайском рынке развивалась иначе. Все 88 экземпляров Ferrari Luce, выделенных для Китая и стоимостью около 3,99 млн юаней (около $586 тыс.), были раскуплены практически сразу. Это стало аргументом в пользу заявлений руководства Ferrari о стабильном спросе на модель даже вопреки критике в медиа и соцсетях.

Что известно о новинке

Габаритная длина Ferrari Luce — 5026 мм, ширина — 1999 мм, высота — 1544 мм, колесная база — 2961 мм. Чтобы хоть как-то визуально компенсировать тяжеловесные пропорции Luce, разработчики снабдили его крупнейшими серийными колесами в истории Ferrari: размерность передних шин — 265/35 R23, задних — 315/30 R24.

Кузов тщательно проделан с точки зрения аэродинамики. Заявленный коэффициент аэродинамического сопротивления сх = 0,254. Снаряженная масса — 2260 кг, распределение масс — 47:53 в пользу задней оси.

В салоне Luce пять мест, за задним диваном со складными спинками находится багажник объемом 597 л — в общем-то полноценный семейный автомобиль. Дизайн передней панели выполнен в стиле 1970-х, но с современным вниманием к деталям. Руль в стиле классики Nardi имеет тонкие алюминиевые спицы и две секции с физическими переключателями.

За рулем находятся два больших лепестка — правый отвечает за регулировку крутящего момента, левый — за регулировку рекуперативной мощности. Цифровая приборная панель, имитирующая стрелочные циферблаты, закреплена на рулевой колонке и регулируется вместе с ней. В мультимедийный экран врезаны тумблеры системы микроклимата и большие часы в правом верхнем углу — они могут выполнять роль секундомера, компаса и индикатора работы системы launch control.

Какая стоимость авто

Стоит Ferrari Luce очень дорого — от 550 000 евро .

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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