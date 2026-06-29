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29 июня 2026, 16:14 Читати українською

Ловушки финмониторинга: как украинскому бизнесу уберечься от уголовного дела и ареста имущества

В настоящее время каждый платеж украинского бизнеса находится под прицелом аналитических систем. На National Finmon Forum 2026 эксперты НАБУ, БЭБ и ведущие адвокаты рассказали, как обычный банковский запрос превращается в уголовное дело, и как бизнесу избежать уголовных дел и арестов имущества. Об этом сообщает Liga Zakon

В настоящее время каждый платеж украинского бизнеса находится под прицелом аналитических систем.

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Когда запрос становится началом дела: правила коммуникации

с банком

Когда автоматические алгоритмы банка обозначают транзакцию как подозрительную, компания получает официальный запрос с требованием пояснений.

Главная ошибка предпринимателей на этом этапе — затягивать с ответом или отправлять формальные отписки. Это прямой путь в офис Госфинмона, а оттуда в правоохранительные органы.

Константин Посвалюк из БЭБ советует действовать иначе: не прятаться, а максимально подробно описать экономическое содержание операции. Если транзакция имеет четкое обоснование, поводов для проверок, скорее всего, не возникнет.

Чтобы минимизировать риски на первом этапе, бизнесу следует соблюдать три правила:

  • придавайте пространные объяснения, а не формальные отписки.

  • подробно описывайте логику каждой транзакции.

  • используйте цифровые инструменты для ежедневного отслеживания законодательных требований.

Читайте также: Финмониторинг в банках ЕС и Украины: почему блокируют счета украинцев и как пройти проверку

Как защитить бизнес во время следствия и допросов

Если информация вышла за пределы банка, правоохранители начинают ее оценку в пределах Уголовного кодекса.

Бизнес часто пытается подогнать документы под чистый фасад, однако следствие интересует закулисная история. Денис Гюльмагомедов из НАБУ предупреждает о концепции «преднамеренной слепоты»: если вы игнорируете токсичность контрагента, вы становитесь соучастником преступления, даже если сами не являетесь участником противоправной схемы.

Относительно смешивания средств эксперт объясняет это жестко: «Если вы смешиваете 20 миллионов чистых денег с 5 миллионами „грязных“, государство конфискует все. Это работает как чернила в воде: вы уже не разделите их обратно. Суд признает весь ваш капитал „орудием преступления“, потому что легальный бизнес использовали в этом случае как ширму. Система не идет на уступки, а отнимает все, что оказалось в обороте вместе с грязными деньгами».

Избежать такой эскалации поможет стратегия «должной проверки» (due diligence) контрагента. Это комплексный аудит вашей добросовестности, который станет главным аргументом защиты в суде.

Глубокая проверка должна включать три уровня:

  1. Юридическая чистота: анализ судебных дел, налоговые долги и проверка партнера в санкционных списках.

  2. Экономическая реальность: проверка, имеет ли контрагент ресурсы (штат, производственные мощности) для выполнения контракта или это «транзитная» фирма.

  3. Связи: анализ конечных бенефициаров, обнаружение скрытых афилиаций и использование LIGA360 для поиска общих адресов или контактов с рисковыми структурами.

Сохранение результатов такой проверки — это ваше официальное алиби. Когда вы демонстрируете отчет о детальной проверке контрагента перед подписанием контракта, вы доказываете отсутствие умысла на соучастие в преступлении.

Кроме того, важно грамотно строить коммуникацию в ходе следственных действий:

  1. На допросы уходите командой: директор, бухгалтер и профильный юрист, каждый из которых отвечает за свою часть процесса.

  2. Не пытайтесь отвечать за все самостоятельно: каждый участник команды должен оперировать только своей зоной ответственности.

Главное правило безопасности 2026 года — проверять тех, с кем работаете. Если у компании нет собственной системы комплаенса, она неизбежно окажется под прицелом следователей. Работа с качественными инструментами анализа — это ваш страховой полис перед правоохранительными органами.

Читать также: Повторный финмон для ФЛП: почему банк снова это делает и как его успешно пройти

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
zevs1
zevs1
29 июня 2026, 16:32
#
Сначала ловушка потом капкан, таким образом государство взаимодействует с народом.
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