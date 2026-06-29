На выплаты «Национального кэшбека» добавили более 799 млн грн

Кабинет министров принял решение об увеличении на 799,2 млн грн финансирования программы «Национальный кэшбек» в 2026 году. Соответствующее распоряжение от 24 июня 2026 № 628-р обнародовано на Правительственном портале .

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Что предусмотрено изменениями

Изменениями предусмотрено увеличение выделенных Министерству экономики, окружающей среды и сельского хозяйства средств для предоставления указанного государственного пособия с 2 138 100 тыс. грн до 2 937 364 тыс. грн.

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Что известно о программе

«Нацкешбек» — это инициатива президента, которая заработала в начале сентября 2024 года. Программа направлена на поддержку украинских производителей и предусматривает возврат гражданам 10% стоимости приобретенных товаров отечественного производства.

1 марта вступили в силу изменения в программе «Национальный Кэшбэк». Теперь вместо фиксированных 10% кэшбек составляет 5% или 15% - в зависимости от категории товара.