Банкир рассказал, станут ли угрозой новые лимиты на переводы для прозрачных ФОПов

Обновленный Меморандум о прозрачности функционирования рынка платежных услуг не вносит изменений в законодательство о финансовом мониторинге и не вводит автоматических ограничений для всех предпринимателей. Об этом рассказал Сергей Мамедов, вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления банка «Глобус» .

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Что говорит банкир

«Его главная цель — унифицировать подходы банков к работе с рискованными операциями и противодействовать схемам, когда счета используются не для реального бизнеса, а для транзита средств, мошенничества или теневых операций», — отметил Мамедов.

По его словам, добросовестным предпринимателям не стоит воспринимать обновленный Меморандум как угрозу. Ключевое условие для нормальной работы с банком — прозрачная деятельность, понятная бизнес-модель, соответствие оборотов реальной хозяйственной деятельности и готовность подтвердить экономическое обоснование операций.

Он пояснил, что особое внимание банков будет сосредоточено на вновь созданных ФЛП, предпринимателях, которые длительное время не работали, а затем внезапно возобновили деятельность, а также на юридических лицах с признаками компаний-оболочек. В то же время это не означает, что каждый новый ФОП автоматически будет считаться проблемным или подозрительным.

Он напомнил, что согласно обновленному Меморандуму, для вновь созданных и неактивных ФОП повышенного уровня риска предусмотрены поэтапные лимиты на переводы в пределах Украины.

В частности, ориентировочно с 14 августа 2026 года для ФОП первой группы может применяться лимит до 600 тыс. грн в месяц, а для ФОП второй и третьей групп — до 3 млн грн в месяц.

Ориентировочно с 14 ноября 2026 года соответствующие лимиты могут снизиться до 400 тыс. грн в месяц для первой группы и до 1 млн грн в месяц для второй и третьей групп.

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В то же время, по словам Мамедова, эти ограничения не должны распространяться на клиентов, которые ведут прозрачную деятельность, своевременно уплачивают налоги, официально оформляют работников и могут объяснить свою бизнес-модель.

«Финансовый мониторинг — это не автоматическая блокировка счета из-за любого крупного платежа. Чаще всего вопросы возникают тогда, когда операции не соответствуют профилю клиента или когда у банка нет достаточной информации, чтобы понять их суть», — подчеркнул он.

Банкир советует предпринимателям использовать счет ФОП в соответствии с реальной хозяйственной деятельностью, не передавать счет другим лицам, хранить договоры, счета, акты, накладные и другие документы, которые могут объяснить происхождение средств и логику операций.

Он также отметил, что в случае роста бизнеса и необходимости в более крупных оборотах не стоит дробить платежи или распределять их между разными счетами, ведь это может выглядеть подозрительно. Вместо этого предприниматель должен обратиться в банк, объяснить необходимость в более крупных операциях и предоставить документы, подтверждающие реальную экономическую логику платежей.

«Лучшая стратегия для ФОП — это прозрачность. Работать через официальный счет, платить налоги, хранить документы и не избегать общения с банком, если возникают вопросы», — добавил Мамедов.

Напомним

Как писал «Минфин», 14 мая в Национальной ассоциации банков Украины состоялось подписание обновленной редакции Меморандума об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг. Документ призван закрыть лазейки для финансовых махинаций и унифицировать правила игры для всего рынка.

Что изменится для клиентов

Для обычных физических лиц изменения не предусмотрены.

Лимиты карточных переводов для рисковых клиентов остаются на уровне 2025 года:

для клиентов «высокого» риска — до 50 тыс. грн/мес;

для клиентов «среднего» и «низкого» риска — до 100 тыс. грн/мес.

Новые правила для ФОП и бизнеса

Для ФЛП и юридических лиц вводятся новые лимиты для вновь созданных и неактивных субъектов хозяйствования.

С 14 августа 2026 года:

ФЛП 1-й группы — до 600 тыс. грн/мес;

ФЛП 2−3-й группы — до 3 млн грн/мес;

юридические лица — до 5 млн грн/мес.

С 14 ноября 2026 года лимиты будут снижены: