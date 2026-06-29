92% опрошенных заметили существенный рост цен. 71% респондентов отметили рост цен на продукты питания, ещё 10% — на топливо и транспортные расходы. Об этом говорится в опросе Rakuten Viber.
Подорожание почувствовали 92% украинцев: какие расходы выросли больше всего (опрос)
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Заметили ли украинцы рост цен
Результаты опроса показали, что 92% украинцев заметили существенный рост цен за последний год. Ответы на вопрос «Заметили ли вы рост цен за последний год?» распределились следующим образом:
- Да, заметил/-а существенный рост цен — 92%;
- Да, заметил/-а рост цен, но он не критический — 4%;
- Да, заметил/-а, но только в определенных категориях — 2%;
- Нет, не заметил/-а — не сравниваю цены из года в год — 1%;
- Нет, не заметил/-а — мне на все хватает, не обращаю внимания — 1%.
В каких категориях рост цен наиболее заметный
71% украинцев отметили, что наибольший рост цен заметили на продукты питания. Каждый десятый опрошенный отмечает рост цен на топливо и транспортные расходы, ещё 9% — на лекарства и медицинские услуги.
На вопрос «Если заметили рост цен, то в каких категориях больше всего?» ответы распределились следующим образом:
- Продукты питания — 71%;
- Топливо / транспортные расходы — 10%;
- Лекарства и медицинские услуги — 9%;
- Коммунальные услуги — 3%;
- Товары для животных — 3%;
- Одежда и обувь — 2%;
- Бытовая химия и товары для дома — 1%;
- Техника, электроника и гаджеты — 1%.
Как проводился опрос
В опросе на официальном канале Rakuten Viber Украина приняли участие более 30 тысяч пользователей.
Методика исследования — анонимный онлайн-опрос, n > 32 000. Ключевая возрастная группа — 34−45 лет; более 50% респондентов в возрасте до 45 лет.
Комментарии - 4
Так ответили все ТЦКшники.