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29 июня 2026, 12:10 Читати українською

Подорожание почувствовали 92% украинцев: какие расходы выросли больше всего (опрос)

92% опрошенных заметили существенный рост цен. 71% респондентов отметили рост цен на продукты питания, ещё 10% — на топливо и транспортные расходы. Об этом говорится в опросе Rakuten Viber.

92% опрошенных заметили существенный рост цен. 71% респондентов отметили рост цен на продукты питания, ещё 10% — на топливо и транспортные расходы.

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Заметили ли украинцы рост цен

Результаты опроса показали, что 92% украинцев заметили существенный рост цен за последний год. Ответы на вопрос «Заметили ли вы рост цен за последний год?» распределились следующим образом:

  • Да, заметил/-а существенный рост цен — 92%;
  • Да, заметил/-а рост цен, но он не критический — 4%;
  • Да, заметил/-а, но только в определенных категориях — 2%;
  • Нет, не заметил/-а — не сравниваю цены из года в год — 1%;
  • Нет, не заметил/-а — мне на все хватает, не обращаю внимания — 1%.

В каких категориях рост цен наиболее заметный

71% украинцев отметили, что наибольший рост цен заметили на продукты питания. Каждый десятый опрошенный отмечает рост цен на топливо и транспортные расходы, ещё 9% — на лекарства и медицинские услуги.

На вопрос «Если заметили рост цен, то в каких категориях больше всего?» ответы распределились следующим образом:

  • Продукты питания — 71%;
  • Топливо / транспортные расходы — 10%;
  • Лекарства и медицинские услуги — 9%;
  • Коммунальные услуги — 3%;
  • Товары для животных — 3%;
  • Одежда и обувь — 2%;
  • Бытовая химия и товары для дома — 1%;
  • Техника, электроника и гаджеты — 1%.

Как проводился опрос

В опросе на официальном канале Rakuten Viber Украина приняли участие более 30 тысяч пользователей.

Методика исследования — анонимный онлайн-опрос, n > 32 000. Ключевая возрастная группа — 34−45 лет; более 50% респондентов в возрасте до 45 лет.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+86
Apache
Apache
29 июня 2026, 12:21
#
Нет, не заметил/-а — мне на все хватает, не обращаю внимания — 1%.

Так ответили все ТЦКшники.
+
+86
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
29 июня 2026, 13:16
#
Ще депутати) ці дві категорії під***сів декларують мільйони і набу чомусь не париться про це.
+
+44
kadaad1988
kadaad1988
29 июня 2026, 13:30
#
На майдане 2014-го с его сцены обещали нам совсем другое…Обещалки длятся 12-й год…
+
+15
R S
R S
29 июня 2026, 16:05
#
«Обещать — не значит жениться».
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