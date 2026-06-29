Цены на нефть снова растут на фоне напряжения вокруг Ормузского пролива.

Начало недели на рынке энергоносителей ознаменовалось активным ростом стоимости «черного золота». На фоне новой волны геополитического обострения между США и Ираном, а также проблем с пропускной способностью Ормузского пролива, котировки возобновили восходящий тренд после продолжительного падения.

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Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,9%, достигнув отметки в $72,96 за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) продемонстрировала более динамичный рост, прибавив 1,3% и поднявшись до $70,18 за баррель.

На прошлой неделе рынок демонстрировал признаки охлаждения: Brent потеряла более 6% цены на фоне увеличения объемов нефтяного трафика. Однако с прошлого четверга ситуация кардинально изменилась. Серия новых атак на суда, в частности танкер, связанный с Катаром, вновь превратила Ормузский пролив в «горячую точку». Взаимные военные удары между США и Ираном стали серьезнейшей эскалацией после прекращения активных боевых действий в феврале этого года.

Ключевыми факторами, которые давят на цену, являются:

замедление движения танкеров из-за угрозы безопасности судоходства.

временное мирное соглашение фактически утратило действенность из-за очередной волны агрессии.

риски прямого столкновения между Вашингтоном и Тегераном заставляют трейдеров закладывать в цену премию за страх.

Несмотря на попытки дипломатов организовать переговоры в Катаре, стабильность поставок энергоносителей остается под вопросом. Рынки демонстрируют чрезвычайную чувствительность к любым новостям из Персидского залива, ведь через Ормузский пролив проходит большая часть мирового морского экспорта нефти.