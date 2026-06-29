НБУ хочет изменить правила раскрытия банковской и финансовой тайны

Национальный банк Украины вынес на общественное обсуждение проект изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие порядок раскрытия банковской тайны, тайны поставщиков платежных услуг, финансовой и страховой тайны. Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

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Что предлагает регулятор

Предлагаемые изменения должны привести действующие правила в соответствие с обновленным законодательством и унифицировать порядок получения Национальным банком информации, содержащей тайну, от поднадзорных учреждений.

В частности, проект предусматривает внесение изменений в:

Правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны;

Правила хранения, защиты, использования и раскрытия тайны поставщика платежных услуг;

Положение о тайне финансовых услуг;

Положение о тайне страхования.

Среди ключевых нововведений — определение порядка предоставления банками информации о сроке действия депозитов и видах счетов юридических лиц, физических лиц и физических лиц-предпринимателей по запросам органов государственной исполнительной службы и частных исполнителей.

Также НБУ предлагает исключить норму, которая ограничивала предоставление поднадзорными учреждениями информации, содержащей тайну, только во время инспекционных или выездных проверок и безыездного надзора.

Это позволит регулятору получать необходимые сведения для выполнения своих функций независимо от формата надзорных мероприятий.