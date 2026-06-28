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28 июня 2026, 16:28 Читати українською

НБУ ввел в обращение серебряную памятную монету «30 лет Конституции Украины» (фото)

В воскресенье, 28 июня, Украина отмечает 30 лет со дня принятия Конституции. В честь юбилея Национальный банк ввел в обращение новую памятную монету «30 лет Конституции Украины». Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

НБУ ввел в обращение серебряную памятную монету «30 лет Конституции Украины» (фото)
Фото: Алексей Шабан и Руслан Стефанчук

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Новинку представил заместитель председателя НБУ Алексей Шабан во время торжеств в Верховной Раде.

«Эта монета — о связи между поколениями. О том, как решения, принятые 30 лет назад, продолжают влиять на наше настоящее. И о том, что сильное государство начинается не с громких слов, а с уважения к закону, к человеку и собственным принципам», — подчеркнул Шабан.

Характеристики

  • Номинал памятной монеты «30 лет Конституции Украины» — 10 гривен.
  • Она изготовлена из серебра.
  • Дизайн — Александра Кучинская.
  • Тираж — до 10 000 штук.

Дизайн

На аверсе монеты по кругу размещена надпись «30 лет Основному Закону Украины». В середине этой надписи по кругу размещены эпапа становления Конституции современного государства.

  • 1710 год — Конституция Филиппа Орлика;
  • 1918 год — Конституция Украинской Народной Республики;
  • 1918 год — Временный основной закон Западноукраинской Народной Республики;
  • 1939 год — Конституционные законы Карпатской Украины;
  • 1919, 1929, 1937, 1978 годы — Конституции советской Украины;
  • 28 июня 1996 в 9:18 утра Верховная Рада Украины II созыва приняла Конституцию Украины.

На реверсе изображены стилизованные корни дуба, в которых зашифрована надпись «Конституция». Корни символизируют фундамент государства — историческую тяжесть и правовую преемственность. Листья олицетворяют современность — живое развитие государства, гражданскую ответственность и зрелость общества. Плоды-желуди символизируют результат и одновременно потенциал: в каждом заложено будущее для роста. Ростки у корней — образ будущих поколений Украины.

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Где купить

Новая памятная монета «30 лет Конституции Украины» будет доступна для покупки в интернет-магазине НБУ и у банков-дистрибьюторов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
R S
R S
28 июня 2026, 17:22
#
«…сильна держава починається не з гучних слів, а з поваги до закону, до людини та до власних принципів«
Ну и где это всё можно увидеть?
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