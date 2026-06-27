Итоги URC 2026: Украина подписала 28 международных соглашений в сфере энергетики на сумму почти 2 миллиарда евро

На Международной конференции по восстановлению Украины (URC 2026) в польском Гданьске украинская делегация заключила 28 международных соглашений в энергетической сфере. Общая стоимость проектов, под которые привлекут финансирование, составляет около 2 млрд евро . Об этом сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

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По словам Шмыгаля, договоренности охватывают как экстренную поддержку инфраструктуры, так и масштабные долгосрочные проекты развития зеленой энергетики, атомной генерации и декарбонизации.

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Среди подписанных документов, в частности:

Письмо о намерениях с Экспортно-импортным банком США на сумму до $300 млн открывает возможность финансирования американского оборудования, работ и услуг для Группы Нафтогаз.

Правительство Великобритании подтвердило государственные гарантии для кредита в 210 млн фунтов стерлингов для обеспечения стабильных поставок ядерного топлива компанией Urenco на украинские АЭС в течение следующих двух лет.

Соглашение об общих условиях на 191,2 млн евро между IFC, ЕБРР, BSTDB, BII Ukraine и Swedfund профинансирует строительство ветровой электростанции мощностью 189 МВт, которую реализуют дочерние компании Галнафтогаза.

Подписано соглашение о совместных условиях с немецким девелопером Notus Energy по кредиту в 65 млн евро на финансирование ветровой электростанции мощностью 120 МВт.

ДТЭК и GE Vernova договорились о строительстве новой парогазовой электростанции (CCGT) мощностью 650 МВт. Общий объем инвестиций — 900 млн евро.

ЕБРР также подписал письма о намерениях с Германией по вкладу 45 млн евро и Норвегией по вкладу 10 млн евро в Программу ускорения развития возобновляемой энергетики и рынка Украины (RAMP-UP). Механизм, разработанный ЕБРР и Всемирным банком должен поддержать 1 ГВт новых мощностей ВИЭ и потенциально мобилизовать 1,5 млрд евро инвестиций.

Кредит в 90 млн евро под государственные гарантии для Укрэнерго будет направлен на реконструкцию отдельных подстанций, а также на усиление корпоративного управления.

Грант в 11 млн евро от правительства Германии через KfW позволит Укрэнерго закупить критически необходимое оборудование для ремонта энергетической инфраструктуры.

Подписано соглашение с правительствами Норвегии и Нидерландов о предоставлении 44,6 млн евро гранту для Укрнафты.

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Также подписан ряд меморандумов, которые закладывают основу для дальнейшего сотрудничества в ряде энергетических секторов:

Подписан новый меморандум по Swedfund International, который закладывает основу для дальнейшей модернизации энергетической инфраструктуры.

Нафтогаз подписал ряд меморандумов с Siemens Energy, GEK TERNA Group, DP Pumps и ORLEN.

Меморандум с нидерландской компанией CQUESTRA BV (подписанный Нафтогазом и Укрнафтой) начинает украинско-польский трансграничный проект транспортировки и геологического хранения CO₂ ориентировочной стоимостью 8,53 млн евро.

Новый меморандум между Энергоатомом и ŠKODA JS (Чехия) расширяет сотрудничество в области развития новых ядерных мощностей и модернизации ядерной инфраструктуры Украины.

Продолжен меморандум с Doğuş İnşaat (Турция) о сотрудничестве по реализации Каневской и Днестровской ГАЭС, а также восстановление Каховской ГЭС.

Меморандум по Swedfund для Укргидроэнерго предпринимает шаги Украины к пилотному проекту по производству зеленого водорода.

Укрнефть и японская компания MAYEKAWA MFG. CO., LTD. подписали меморандум для развития партнерства, в частности, в сфере энергоэффективности и декарбонизации.

Напомним

«Минфин» писал, что в Гданьске запустили Европейский флагманский фонд реконструкции Украины с начальным капиталом 265 млн евро.