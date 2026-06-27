Банки снизили ввоз наличной валюты до 33-месячного минимума: аналитик назвал причину

В мае 2026 года украинские банки существенно сократили импорт наличной иностранной валюты, зафиксировав самый низкий объем поставок за последние 33 месяца. За этот период в страну было заведено всего $531,19 млн. в эквиваленте. Об этом сообщил финансовый аналитик Андрей Шевчишин.
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Структура импортируемой наличности в мае распределилась следующим образом:
Почему упали объемы
По словам аналитика, главным фактором такого проседания стало временное падение чистого спроса населения на наличную валюту, наблюдавшееся в течение апреля и мая. Однако эксперт отмечает, что текущий июнь уже демонстрирует противоположную тенденцию — спрос снова начал расти.
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Долгосрочный тренд
В целом статистика свидетельствует о системном снижении импорта банковских наличных денег за последние годы. За первые пять месяцев 2026 года финучреждения ввезли в Украину $4,046 млрд.
Для сравнения, за аналогичные периоды прошлых лет этот показатель был ощутимо выше:
- за 5 месяцев 2025 года — $5,25 млрд;
- за 5 месяцев 2024 года — $6,16 млрд.
По данным эксперта, из Украины вывезли наличную валюту (в том числе изношенные купюры и средства для других разрешенных операций) на сумму $298,6 млн в эквиваленте. Этот показатель стал максимальным за последние 7 месяцев.
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