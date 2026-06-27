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27 июня 2026, 14:33 Читати українською

Экспорт украинского мороженого в ЕС вырос до рекорда: за год европейцы купили почти 10 тысяч тонн

В 2025 году Европейский Союз зафиксировал рекордные объемы импорта украинского мороженого, продолжив многолетний тренд стремительного роста поставок. По данным Евростата, страны блока закупили 9,9 тыс. тонн мороженого на общую сумму 33,9 млн евро. Этот показатель стал самым высоким за весь период действия Зоны свободной торговли между Украиной и ЕС, сообщает UkrAgroConsult.

В 2025 году Европейский Союз зафиксировал рекордные объемы импорта украинского мороженого, продолжив многолетний тренд стремительного роста поставок.
Фото: pixabay

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По сравнению с 2024 годом, объемы экспорта украинского мороженого на европейский рынок выросли на 32%, а в денежном (стоимостном) измерении прирост составил сразу 41,8%.

Рост в 100 раз за 9 лет

Долгосрочная статистика демонстрирует существенный рост. Еще в 2016 году экспорт мороженого в ЕС был символическим — всего 0,1 тыс. тонн на сумму 0,1 млн евро. Таким образом, к 2025 году натуральные объемы поставок увеличились почти в 100 раз.

Главным драйвером стал запуск Зоны свободной торговли в 2017 году. С тех пор положительная динамика сохранялась даже несмотря на кризисные факторы:

  • В 2022 году (на фоне начала полномасштабной войны) экспорт вырос до 3 тыс. тонн;
  • В 2023—2024 годах темпы только ускорились, достигнув 7,5 тыс. тонн по итогам 2024 года;
  • В 2025 году рынок вышел на пиковую 9,9 тыс. тонн.

Аналитики подчеркивают, что украинское мороженое уже закрепилось как один из самых успешных нишевых продуктов на рынке Евросоюза. Стабильный рост экспорта подтверждает высокую конкурентоспособность украинских брендов и устойчивый спрос со стороны европейских потребителей.

Напомним

«Минфин» писал, что в 2024 году Украина впервые стала мировым лидером по показателю чистого экспорта замороженной малины, опередив не только Польшу, но и многолетнего лидера этого сегмента — Сербию.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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