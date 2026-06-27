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27 июня 2026, 13:35 Читати українською

Кто имеет право на досрочный уход на пенсию: в ПФУ назвали профессии

В Украине некоторые категории граждан имеют право выйти на пенсию досрочно благодаря механизму назначения пенсии за выслугу лет. Однако такая возможность доступна только при соблюдении четко определенных условий. Нюансы начисления таких выплат разъяснила заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины (ПФУ) Татьяна Король, сообщает РБК-Украина.

Кто имеет право на досрочный уход на пенсию: в ПФУ назвали профессии

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Что такое пенсия за выслугу лет

Этот вид обеспечения предусмотрен для работников, профессиональная деятельность которых связана с повышенной нагрузкой, что со временем приводит к потере профессиональной пригодности или работоспособности.

Главная особенность выплат состоит в том, что они назначаются вне зависимости от общепринятого пенсионного возраста. Ключевой критерий здесь — наличие необходимого специального стажа, полученного на конкретных должностях или учреждениях, утвержденных действующим законодательством.

«Основным условием для назначения пенсии за выслугу лет является наличие специального стажа работы, наработанного в учреждениях и должностях, дающих право на назначение такой пенсии», — подчеркнули в ПФУ.

Кто имеет право на досрочную пенсию

Право на оформление выплат за выслугу лет распространяется на следующие группы профессий:

  • авиация и лётно-испытательный состав;
  • работники локомотивных бригад, а также обеспечивающие организацию перевозок и безопасность движения на железной дороге и метрополитене;
  • водители грузовых автомобилей на шахтах, рудниках, разрезах и рудных карьерах, занятые вывозом угля, руды и породы;
  • механизаторы комплексных бригад на погрузочно-разгрузочных работах в портах, а также плавсостав морского, речного флота и флота рыбной промышленности;
  • полевые геологоразведчики, топографы, геофизики, гидрологи и участники аналогичных экспедиций;
  • рабочие и мастера на лесозаготовках и лесосплаве;
  • работники образования, здравоохранения и социального обеспечения, непосредственно обслуживающие пенсионеров и людей с инвалидностью в домах-интернатах;
  • спортсмены.

Отдельно указываются артисты театрально-концертных и других зрелищных заведений. Они имеют право претендовать на этот вид пенсии при наличии творческого стажа от 20 до 35 лет в соответствии с перечнем и порядком, утвержденным Кабинетом Министров Украины.

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Важный нюанс

В Пенсионном фонде также отметили, что лица, успевшие наработать необходимую выслугу лет и специальный стаж на 11 октября 2017 года, имеют привилегию. Они могут оформить досрочную пенсию по прежним правилам — в соответствии с действующими на тот момент нормами законодательства. Для реализации этого права гражданам необходимо лично обратиться с соответствующим заявлением в органы ПФУ.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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