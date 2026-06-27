НБУ третью неделю подряд продает на межбанке более $1 млрд

Национальный банк в течение недели, с 22 по 26 июня, не покупал на межбанковском рынке валюту и продал $1 319,42 млн. Это на $76,80 млн меньше, чем на прошлой неделе — $1 396,22 млн. Об этом свидетельствуют данные НБУ .

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Динамика интервенций

Отметим, что это уже третья неделя подряд, когда Нацбанк продает на межбанке более $1 млрд. С начала 2026 года НБУ ни разу не выходил на рынок с покупкой валюты и продал более $22,7 млрд.

Такое стабильное отсутствие регулятора среди покупателей свидетельствует о наличии структурного дефицита иностранной валюты. На сегодняшний день этот разрыв между спросом и предложением полностью компенсируется путем использования международных резервов.

С начала года НБУ на межбанке:

не покупал валюту;

продал $22 704,54 млн.

Читайте также: стоит ли ожидать обвала курса доллара и евро: почему валюта уже не растет в цене

Напомним

«Минфин» писал, что по состоянию на 1 июня 2026 года международные резервы Украины составили $45,7 млрд. В мае они снизились на 5,2%. Напомним, к началу этого года они были на уровне $57,3 млрд.