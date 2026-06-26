Минфин против внедрения инвестиционных счетов — Гетманцев

Введение инвестиционных счетов в Украине, которое годами ожидают участники фондового рынка, снова оказалось в зоне турбулентности. Несмотря на активную работу парламентского комитета по финансам и новой команде НКЦБФР, внедрение этого инструмента блокируется на уровне Министерства финансов.

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Об этом в интервью Interfax-Украина сообщил глава профильного комитета Даниил Гетманцев.

По его словам, несмотря на то, что законопроект был разработан совместно с регулятором и технически готов, финального консенсуса с правительством достичь не удается.

«Инвестиционные счета — наиболее сложный законопроект, потому что Минфин действительно против», — констатировал Гетманцев.

Очевидно, что у Минфина есть собственные оговорки относительно бюджетных потерь или рисков, однако парламентарии настроены искать компромисс. «Будем как-то договариваться, а что делать?» — добавил он.

В то же время, сотрудничество с новым руководством НКЦБФР выглядит конструктивным. Гетманцев охарактеризовал главу Комиссии как «адекватного» руководителя, с которым комитет оперативно прорабатывает реформы. Среди приоритетов — законопроекты о секьюритизации, дерегуляции эмиссии ценных бумаг и развитии негосударственных пенсионных фондов.

Параллельно правительство внесло в Верховную Раду новый законопроект об улучшении инфраструктуры фондового рынка. Документ поступил на рассмотрение только на этой неделе, поэтому окончательного решения по нему пока нет. По словам Гетманцева, проект нуждается в глубоком анализе на всех уровнях перед вынесением голосования.

Несмотря на сопротивление Минфина по инвестиционным счетам, комитет не оставляет надежд на реализацию замысла. Разблокирование этого инструмента является критическим для привлечения капитала внутри страны и развития культуры инвестирования, поэтому судьба закона будет зависеть от способности правительства и парламента найти общий язык в бюджетной политике.