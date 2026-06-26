В апреле 2026 года банки Украины выдали 910 ипотечных кредитов на общую сумму 1,7 млрд грн. Об этом свидетельствуют результаты ежемесячного опроса банков об ипотечном кредитовании, который обнародовал Национальный банк Украины.
НБУ назвал средние ставки по ипотеке в апреле: 8,25% на первичном рынке и 9,38% на вторичном
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Первичный vs вторичный рынок
Согласно данным регулятора, структура и стоимость выданных кредитов в апреле распределились следующим образом:
- Первичный рынок: банки предоставили 522 кредита на сумму 1 млрд грн. Из них 262 ссуды на 497 млн грн было оформлено под залог имущественных прав на будущее недвижимое имущество. Средневзвешенная эффективная ставка составила 8,25% годовых.
- Вторичный рынок: заемщики получили 388 кредитов на общую сумму 697 млн. грн. Средняя эффективная ставка для вторичного рынка зафиксировалась на уровне 9,38% годовых.
В НБУ также отмечают высокое качество ипотечного портфеля — доля неработающих кредитов (NPL) составляет 12%.
Региональные лидеры по кредитованию
Топ-5 регионов по сумме выданных ипотек в апреле выглядит следующим образом:
- Киевская область — 307 договоров на сумму 595 млн грн (это 34% от общего объема);
- Киев — 204 договора на 439 млн грн;
- Львовская область — 45 договоров на 101 млн грн;
- Ивано-Франковская область — 41 договор на 79 млн грн;
- Волынская область — 36 договоров на 64 млн грн.
Опрос
В ходе опроса ответы предоставили 38 банков с долей более 95% общего валового ипотечного портфеля, из которых о выдаче новых ипотечных кредитов проинформировали 13 банков.
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Источник: Минфин
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