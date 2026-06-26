Киевстар и НКЦБФР разрабатывают механизмы для покупки акций отечественных компаний

Очень скоро рядовые украинцы смогут инвестировать в отечественные компании, даже если они торгуются на зарубежных биржах. Именно это стало главной целью Меморандума , подписанного Национальной комиссией по ценным бумагам (НКЦБФР) и группой компаний «Киевстар» во время конференции URC 2026 в Гданьске.

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Сегодня фондовый рынок для большинства людей — это нечто сложное и далекое. Однако инициаторы соглашения стремятся изменить это понятие, введя подлинную «финансовую инклюзию».

Это означает сделать инвестиции доступными для всех, а не только профессиональных рыночных игроков. Благодаря этому сотрудничеству, государство и бизнес хотят предоставить украинцам понятные и безопасные инструменты, чтобы каждый мог не только экономить, но и приумножать свой капитал, покупая акции успешных украинских брендов.

Как это изменит инвестирование в Украине

«Киевстар» выступил здесь не случайно. Будучи первой украинской компанией, успешно вышедшей на американскую биржу Nasdaq, оператор имеет уникальный опыт того, как работает глобальный капитал. Компания готова делиться этим знанием, чтобы помочь государству создать «мостик» между украинскими инвесторами и крупным бизнесом.

Об этом мы писали в статье: «Киевстар» разрабатывает механизм «народного IPO» для украинских инвесторов

В рамках партнерства планируется проработать ряд важных шагов по развитию рынка:

Создание механизмов, чтобы украинцы могли беспрепятственно покупать акции отечественных компаний, имеющих листинг (котирующихся) на международных биржах.

Разработка легких восприятия нормативных процедур, которые сделают рынок капитала понятным для рядового гражданина.

Сочетание украинской финансовой инфраструктуры с общемировыми стандартами, что повысит доверие к инвестициям внутри страны.

«Задача регулятора — формировать правила, которые делают рынок более близким к людям», — отметил глава НКЦБФР Алексей Семенюк. В свою очередь президент «Киевстара» Александр Комаров подчеркнул: успех компании на мировом уровне должен стать примером для других, а розничные инвесторы должны иметь реальные возможности для участия в развитии национального бизнеса.

Конечно, любые инициативы требуют времени и четкого законодательного урегулирования. Но подписание этого документа — уже неплохой шаг к тому, чтобы инвестирование в Украине перестало быть «элитарным клубом», а стало привычным делом для каждого.

Более подробно эту проблему мы рассматривали в материале «Украинцам разрешат инвестировать в акции и корпоративные облигации без уплаты налогов»