На Конференции по восстановлению Украины (URC 2026) министр экономики и окружающей среды Алексей Соболев представил оценку ущерба, нанесенного украинской экосистеме в результате российской агрессии. Общая сумма ущерба составляет 138 миллиардов евро. Об этом сообщил Interfax-Украина .
Четверть территории Украины не пригодны для жизни — Алексей Соболев
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Масштабы загрязнения и экономические последствия
На сегодняшний день около 25% территории Украины (как суши, так и водных ресурсов) остаются загрязненными взрывоопасными предметами. Министр подчеркнул, что речь идет не только о временной невозможности хозяйственного использования земель, но и о необратимых потерях отдельных экосистем.
Критическим экономическим и социальным вызовом остается доступ к питьевой воде: из-за разрушения инфраструктуры и загрязнения источников сотни тысяч граждан лишены доступа к базовому ресурсу, что требует немедленных вложений в восстановление водоснабжения.
Инвестиционные потребности и евроинтеграция
Алексей Соболев подчеркнул, что экологическая политика Украины нуждается в полной трансформации, учитывая курс в ЕС.
Восстановление потребует масштабных инвестиций по нескольким направлениям:
-
внедрение современных систем обращения с отходами и их переработки.
-
создание сети мониторинга экологического состояния промышленных зон
-
защита биоразнообразия и реализация программ по смягчению климатических изменений.
Читайте также: Без одноразовой посуды и соломинок: в Украине запретят одноразовый пластик
Министр призвал международных партнеров к разработке совместных инструментов защиты окружающей среды, ведь трансграничный характер экологических угроз в Украине нуждается в консолидации усилий.
Вопрос окружающей среды должен стать неотъемлемой частью финансового плана обновления. Без качественного экологического аудита и модернизации промышленности по европейским стандартам возвращение пострадавших территорий к жизни невозможно.
Комментарии