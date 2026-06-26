Четверть территории Украины не пригодны для жизни — Алексей Соболев

На Конференции по восстановлению Украины (URC 2026) министр экономики и окружающей среды Алексей Соболев представил оценку ущерба, нанесенного украинской экосистеме в результате российской агрессии. Общая сумма ущерба составляет 138 миллиардов евро . Об этом сообщил Interfax-Украина .

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Масштабы загрязнения и экономические последствия

На сегодняшний день около 25% территории Украины (как суши, так и водных ресурсов) остаются загрязненными взрывоопасными предметами. Министр подчеркнул, что речь идет не только о временной невозможности хозяйственного использования земель, но и о необратимых потерях отдельных экосистем.

Критическим экономическим и социальным вызовом остается доступ к питьевой воде: из-за разрушения инфраструктуры и загрязнения источников сотни тысяч граждан лишены доступа к базовому ресурсу, что требует немедленных вложений в восстановление водоснабжения.

Инвестиционные потребности и евроинтеграция

Алексей Соболев подчеркнул, что экологическая политика Украины нуждается в полной трансформации, учитывая курс в ЕС.

Восстановление потребует масштабных инвестиций по нескольким направлениям:

внедрение современных систем обращения с отходами и их переработки.

создание сети мониторинга экологического состояния промышленных зон

защита биоразнообразия и реализация программ по смягчению климатических изменений.

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Министр призвал международных партнеров к разработке совместных инструментов защиты окружающей среды, ведь трансграничный характер экологических угроз в Украине нуждается в консолидации усилий.

Вопрос окружающей среды должен стать неотъемлемой частью финансового плана обновления. Без качественного экологического аудита и модернизации промышленности по европейским стандартам возвращение пострадавших территорий к жизни невозможно.