Евро подорожал на 21 копейку: НБУ установил курсы валют на понедельник

Национальный банк Украины установил на 29 июня 2026 официальный курс гривны на уровне 44,8596 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 7 копеек.

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На понедельник НБУ установил курс доллара на уровне 44,85 грн, что на 7 копеек меньше, чем в пятницу (44,92 грн).

Исторический максимум доллара: 44,97 грн (11.06.26).

В то же время, курс евро на понедельник установлен на отметке — 51,13 грн, что на 21 копейку больше, чем в пятницу (50,92 грн).

Исторический максимум евро: 52,03 грн (16.06.26).

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