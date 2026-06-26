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26 июня 2026, 13:09 Читати українською

Украинцы получат право на пребывание в Европе еще на год, но есть нюансы

Война в Украине продолжается, и Евросоюз еще раз подтверждает неизменность своей позиции: поддержка будет продолжаться столько, сколько потребуется. Европейская комиссия официально предложила продлить действие временной защиты для украинцев еще на год. Это означает, что правовой статус и безопасное пребывание в странах ЕС для наших граждан будут действовать до 4 марта 2028 года.

Война в Украине продолжается, и Евросоюз еще раз подтверждает неизменность своей позиции: поддержка будет продолжаться столько, сколько потребуется.

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Однако в новом документе есть важные уточнения, которые следует учесть.

Что изменится и как будет работать защита

Еврокомиссия пытается сбалансировать потребность в помощи с реалиями, диктуемыми войной. Поэтому правила получения защиты становятся несколько более избирательными, особенно для тех, кто планирует выезжать из Украины сейчас.

Основные тезисы, которые следует знать:

  1. Гарантированный срок. Временную защиту официально предлагают продлить до 4 марта 2028 года. Это обеспечит юридическую определенность для миллионов людей.

  2. Исключение для военнообязанных. Лицо, выезжающее из Украины без разрешения на пересечение границы, связанного с военными обязательствами, по общему правилу не получит временной защиты в ЕС.

  3. Подготовка к будущему. Страны Е С начинают плавный переход к другим формам легализации пребывания: либо через получение долгосрочного статуса резидента, либо через создание условий для добровольного возвращения домой, когда ситуация в Украине позволит это сделать.

  4. Программа помощи. Еврокомиссия запускает пилотный проект поддержки «Добровольного возвращения и восстановления». Те, кто решит вернуться, получат практическую помощь в поиске жилья, работы и доступе к образованию в Украине.

Этот процесс перехода уже начался во многих странах Европы и становится приоритетом. Евросоюз продолжает инвестировать в солидарность, но в то же время готовится к тому, что рано или поздно большинство людей захотят вернуться к восстановлению собственной жизни дома, и такой шаг должен быть сознательным, безопасным и поддержанным европейскими партнерами.

Читайте также: Деньги в обмен на возвращение: Ирландия готовит новую инициативу для украинцев

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
+10
Exba
Exba
26 июня 2026, 13:14
#
Василий Иванович, а что такое нюанс?)
+
+21
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
26 июня 2026, 13:40
#
@створення умов для добровільного повернення додому, коли ситуація в Україні дозволить це зробити.

Який конч буде після розвинених країн повертатися в цю «3»лабyбу?
+
+31
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
26 июня 2026, 13:41
#
@Ті, хто вирішить повернутися, отримають практичну допомогу з пошуком житла, роботи та доступом до освіти в Україні.


ХАХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХХАХА
+
0
BigBend
BigBend
26 июня 2026, 14:47
#
«Виняток для військовозобов'язаних. " Швидко євросовок забув про права людини.
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