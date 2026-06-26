Война в Украине продолжается, и Евросоюз еще раз подтверждает неизменность своей позиции: поддержка будет продолжаться столько, сколько потребуется. Европейская комиссия официально предложила продлить действие временной защиты для украинцев еще на год. Это означает, что правовой статус и безопасное пребывание в странах ЕС для наших граждан будут действовать до 4 марта 2028 года.
Украинцы получат право на пребывание в Европе еще на год, но есть нюансы
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Однако в новом документе есть важные уточнения, которые следует учесть.
Что изменится и как будет работать защита
Еврокомиссия пытается сбалансировать потребность в помощи с реалиями, диктуемыми войной. Поэтому правила получения защиты становятся несколько более избирательными, особенно для тех, кто планирует выезжать из Украины сейчас.
Основные тезисы, которые следует знать:
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Гарантированный срок. Временную защиту официально предлагают продлить до 4 марта 2028 года. Это обеспечит юридическую определенность для миллионов людей.
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Исключение для военнообязанных. Лицо, выезжающее из Украины без разрешения на пересечение границы, связанного с военными обязательствами, по общему правилу не получит временной защиты в ЕС.
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Подготовка к будущему.
Страны Е С начинаютплавный переход к другим формам легализации пребывания: либо через получение долгосрочного статуса резидента, либо через создание условий для добровольного возвращения домой, когда ситуация в Украине позволит это сделать.
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Программа помощи. Еврокомиссия запускает пилотный проект поддержки «Добровольного возвращения и восстановления». Те, кто решит вернуться, получат практическую помощь в поиске жилья, работы и доступе к образованию в Украине.
Этот процесс перехода уже начался во многих странах Европы и становится приоритетом. Евросоюз продолжает инвестировать в солидарность, но в то же время готовится к тому, что рано или поздно большинство людей захотят вернуться к восстановлению собственной жизни дома, и такой шаг должен быть сознательным, безопасным и поддержанным европейскими партнерами.
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Комментарии - 4
Який конч буде після розвинених країн повертатися в цю «3»лабyбу?
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