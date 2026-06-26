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26 июня 2026, 8:50 Читати українською

Больше открытых данных, но меньше доступа: что на самом деле предлагает новый законопроект Минцифры

Министерство цифровой трансформации вынесло на общественное обсуждение законопроект о доступе к публичной информации. Он должен приблизить украинское законодательство к стандартам ЕС и расширить список данных, которые государство обязано публиковать. Но есть нюанс: в то же время, документ усложняет практическое получение информации.

Министерство цифровой трансформации вынесло на общественное обсуждение законопроект о доступе к публичной информации.

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Что может измениться для украинцев

Новый законопроект расширяет круг учреждений, которые обязаны делиться данными. Если раньше некоторые структуры избегали отчетности, то теперь они будут вынуждены это делать. Также вводится понятие «данных высокой ценности». Имеется в виду информация, критически важная для экономики, экологии и развития инноваций.

Ключевые нововведения выглядят так:

  1. Запрет предоставлять эксклюзивные права на данные любым частным компаниям — вся публичная информация должна быть доступна всем гражданам.
  2. Обязательства обнародовать данные возникают у больших государственных и даже научных учреждений, которые финансируются за бюджетные средства.
  3. Информация из библиотек, архивов и музеев становится открытой для использования бесплатно (платить можно только за дополнительные технические услуги, например, оцифровка).
  4. Распорядители должны публиковать новую информацию в течение 20 рабочих дней после ее создания.

Однако у законопроекта есть и обратная сторона. Авторы документа предлагают ограничить права граждан на получение ответов по запросам. По новой логике, чиновники не должны создавать новую аналитику или делать обобщения для заявителя — они обязаны предоставить только то, что уже существует в готовом виде. Это означает, что получить сложную статистику или аналитический отчет по запросу станет почти невозможно.

К тому же появляется больше оснований для отказа в доступе. К примеру, чиновники смогут отклонить запрос, ссылаясь на защиту авторских прав. Сочетание этих факторов создает ситуацию, когда общее количество открытых данных в реестрах вырастет, но получить ответ на конкретный вопрос от ведомства станет сложным квестом.

Реформа еще находится на стадии обсуждения, поэтому дискуссии по этим ограничениям, вероятно, только начинаются.

Кратко: что получаем и что теряем

  • больше данных в открытом доступе без запросов — плюс
  • новые категории распорядителей, в частности, научные учреждения — плюс
  • запрет эксклюзивных прав на госданные — плюс
  • невозможность получить сводную аналитику — минус
  • больше оснований для отказа через авторское право — минус

Законопроект пока находится на стадии обсуждения. Но уже сейчас очевидно: больше открытости в формате публикаций не означает большей прозрачности в ответах на конкретные запросы.

Читать также: Минцифры опубликовало инструкцию, как гражданам и бизнесу зарегистрировать Starlink

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
26 июня 2026, 9:33
#
КНДР
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