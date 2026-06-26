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26 июня 2026, 13:54 Читати українською

Саммит НАТО в Анкаре: миллиарды на оружие, €70 млрд для Украины и попытка помириться с Трампом

Союзники НАТО готовятся к июльскому саммиту в Анкаре с амбициозной повесткой дня. Пять дипломатов альянса рассказали Politico о содержании проекта итоговой декларации. Главная тема — наращивание оборонного производства, ведь большее оружие в Европе означает больше контрактов для американской промышленности, а это аргумент, резонирующий с политикой Трампа.

Союзники НАТО готовятся к июльскому саммиту в Анкаре с амбициозной повесткой дня.

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Саммит состоится 7−8 июля. Несмотря на постоянное давление Вашингтона на союзников, в декларации подтвердят приверженность статье 5 о коллективной обороне и вновь назовут Россию главной долгосрочной угрозой.

Что будет в декларации

  • €70 млрд военной поддержки для Украины в этом году и, по меньшей мере, столько же в следующем. США в этом финансировании не участвуют;
  • новые оборонные контракты на миллиарды долларов — суммы еще согласовываются;
  • обязательства Европы развивать дальнобойные ракетные системы, противовоздушную оборону и дроны;
  • призыв к Ирану соблюдать свободу судоходства в Ормузском проливе;
  • фиксация общей позиции, что Иран ни в коем случае не должен получить ядерное оружие.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Германия, Швеция и Нидерланды выделят более $1 млрд на закупку оружия для Украины

Последние два пункта являются фактической уступкой Трампу. Внутри альянса есть серьезный раскол по поводу иранской войны, но союзники решили включить эти формулировки как жест доброй воли в Вашингтон.

Главное напряжение итоговой декларации

Поддержка Украины остается самым спорным пунктом. Отдельно набирает обороты конфликт вокруг дальнобойных ракет: Европа хочет их развивать для сдерживания России, но Пентагон тормозит. Учитывая позицию Вашингтона, Германия отказала Украине в поставке Tomahawk, опасаясь эскалации.

Но общий тон переговоров, по словам одного из дипломатов, «достаточно положительный».

Читайте также: Расходы на оборону в Европе самые высокие со времен Холодной войны, но цифры не соответствуют действительности

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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