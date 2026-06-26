Саммит НАТО в Анкаре: миллиарды на оружие, €70 млрд для Украины и попытка помириться с Трампом

Союзники НАТО готовятся к июльскому саммиту в Анкаре с амбициозной повесткой дня. Пять дипломатов альянса рассказали Politico о содержании проекта итоговой декларации. Главная тема — наращивание оборонного производства, ведь большее оружие в Европе означает больше контрактов для американской промышленности, а это аргумент, резонирующий с политикой Трампа.

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Саммит состоится 7−8 июля. Несмотря на постоянное давление Вашингтона на союзников, в декларации подтвердят приверженность статье 5 о коллективной обороне и вновь назовут Россию главной долгосрочной угрозой.

Что будет в декларации

€70 млрд военной поддержки для Украины в этом году и, по меньшей мере, столько же в следующем. США в этом финансировании не участвуют;

новые оборонные контракты на миллиарды долларов — суммы еще согласовываются;

обязательства Европы развивать дальнобойные ракетные системы, противовоздушную оборону и дроны;

призыв к Ирану соблюдать свободу судоходства в Ормузском проливе;

фиксация общей позиции, что Иран ни в коем случае не должен получить ядерное оружие.

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Последние два пункта являются фактической уступкой Трампу. Внутри альянса есть серьезный раскол по поводу иранской войны, но союзники решили включить эти формулировки как жест доброй воли в Вашингтон.

Главное напряжение итоговой декларации

Поддержка Украины остается самым спорным пунктом. Отдельно набирает обороты конфликт вокруг дальнобойных ракет: Европа хочет их развивать для сдерживания России, но Пентагон тормозит. Учитывая позицию Вашингтона, Германия отказала Украине в поставке Tomahawk, опасаясь эскалации.

Но общий тон переговоров, по словам одного из дипломатов, «достаточно положительный».

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