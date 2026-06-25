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25 июня 2026, 19:29 Читати українською

Более 70% украинок в крипте называют себя новичками — Binance

Криптовалюты постепенно становятся частью финансовой повестки дня для украинских женщин, однако рынок до сих пор находится на раннем этапе массового привлечения аудитории. В частности, 71,3% украинок называют себя новичками в криптосфере. В то же время 10,7% уже холдеры, 10,6% — инвесторки, а 7,5% — трейдерки. Об этом свидетельствуют результаты опроса криптовалютной биржи Binance.

Более 70% украинок в крипте называют себя новичками — Binance
Фото: pixabay

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Самый высокий интерес к криптовалюте демонстрируют женщины в возрасте от 26 до 36 лет. Именно эта аудитория составила более трети всех участников исследования (34,4%). Доля женщин в возрасте 18−25 лет составила 22,6%, 36−45 лет — 26,4%, а 46−66 лет — 16,6%.

Для большинства украинок путь в криптовалютную индустрию начинается либо с поиска новых способов сохранения капитала, либо благодаря рекомендациям своего окружения. Найти новые финансовые инструменты стремились 38,6% респонденток, в то время как 37,1% пришли в криптосферу по совету друзей, родственников или коллег. Еще 18,4% познакомились с цифровыми активами через Интернет и социальные сети.

Исследование показывает, что украинки воспринимают криптовалюты, прежде всего, сквозь призму личных финансов. Возможность получения дополнительного дохода отметили 41,8% участниц опроса, финансовую свободу и независимость — 30,9%, а новые инвестиционные возможности — 16,2%.

Несмотря на растущий интерес к криптовалютам, для многих украинок эта сфера до сих пор остается сложной для понимания. Так почти четверть респонденток (24,3%) признались, что до сих пор не смогли полностью разобраться в крипторинку. В то же время, для 24% участниц опроса освоение базовых принципов работы с цифровыми активами заняло несколько месяцев, а для 23,3% — несколько недель.

В то же время исследование показало, что большинство женщин не воспринимают криптоиндустрию как закрытую или недоступную среду. Более половины опрошенных (61,1%) считают криптосферу открытой для всех независимо от пола и возраста, а еще 23,4% скорее не видят существенных гендерных или возрастных барьеров для участия в индустрии.

Ключевыми факторами, которые сегодня сдерживают более активное вовлечение женщин в криптовалют, остаются практические, а не социальные причины. Более половины респонденток (53,2%) назвали главным препятствием страх финансовых потерь и высокий уровень риска, 42,8% отметили недостаточный уровень знаний и недостаток доступных образовательных программ, а 32% указали на нехватку времени из-за рабочих и бытовых обязанностей.

Открытые ответы участников подтвердили эти выводы. Многие респондентки отмечали, что их интерес к криптовалюте связан с желанием получать дополнительный доход, инвестировать, разобраться в новых финансовых инструментах или найти альтернативные способы сохранения средств в условиях войны и экономической нестабильности.

Результаты исследования свидетельствуют, что основными вызовами для женской аудитории остаются не гендерные стереотипы, а сложность тематики, недостаток знаний и опасений, связанных с рисками.

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Исследование

Опрос был проведен Binance среди женской аудитории криптосообщества Украины. Общая выборка составила 2407 респонденток.

Исследование было посвящено изучению отношения женщин в Украине к криптовалютам, мотивации к входу в индустрию и ключевым барьерам для более активного участия в криптоэкономике.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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