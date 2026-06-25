Санитарная рубка выведена за лимиты: не станет ли это прикрытием для неконтролируемой заготовки древесины

Правительство обновило порядок заготовки древесины на время военного положения и еще 12 месяцев после ее завершения. Официальная цель — совершенствование лесного хозяйства и ликвидация последствий боевых действий. Но детали документа достойны внимательного прочтения.

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Главное новшество состоит в том, что древесина, заготовленная во время так называемых «санитарных рубок» (уборка больных, поврежденных или опасных деревьев) теперь не будет относиться к общим лимитам вырубки.

Проще говоря: сколько бы деревьев ни срубили под видом санитарных мер, на квоту основных рубок это никак не влияет.

Именно здесь возникает риск. Санитарные рубки обычно являются менее прозрачной категорией лесозаготовки, ведь их практически нереально контролировать, а граница меж «больным деревом» и обыкновенной вырубкой часто размыта. Вывод санитарных рубок за лимиты практически снимает количественное ограничение на этот вид деятельности.

Определенный предохранитель в документе есть: если из-за этого механизма фонд рубок увеличится на 30% и более, лимиты должны перечисляться с соответствующим уменьшением. Но кто и как будет отслеживать этот порог на практике, документ никак не объясняет.

После рубки леса обязаны восстанавливать — это прямая норма закона. Но между «обязанными» и «восстанавливающими» в украинской лесной отрасли всегда существовала пропасть.

Среди других изменений:

новые возрастные границы для ухода за лесом;

более четкая классификация деревьев при вырубке;

новый вид рубки — «рубка редколесья»;

механизм исправления технических ошибок в лесорубных билетах через платформу ЭкоСистема и Действие.

Важное замечание: Постановление не распространяется на горные леса Карпатского региона.

Правительство ожидает, что документ обеспечит стабильные поставки древесины для нужд государства и дополнительные поступления в бюджеты. Экологический баланс будет при этом зависеть от того, насколько строго будут выполняться нормы о восстановлении.

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