Санитарная рубка выведена за лимиты: не станет ли это прикрытием для неконтролируемой заготовки древесины

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

25 июня 2026, 17:45 Читати українською

Санитарная рубка выведена за лимиты: не станет ли это прикрытием для неконтролируемой заготовки древесины

Правительство обновило порядок заготовки древесины на время военного положения и еще 12 месяцев после ее завершения. Официальная цель — совершенствование лесного хозяйства и ликвидация последствий боевых действий. Но детали документа достойны внимательного прочтения.

Правительство обновило порядок заготовки древесины на время военного положения и еще 12 месяцев после ее завершения.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Главное новшество состоит в том, что древесина, заготовленная во время так называемых «санитарных рубок» (уборка больных, поврежденных или опасных деревьев) теперь не будет относиться к общим лимитам вырубки.

Проще говоря: сколько бы деревьев ни срубили под видом санитарных мер, на квоту основных рубок это никак не влияет.

Именно здесь возникает риск. Санитарные рубки обычно являются менее прозрачной категорией лесозаготовки, ведь их практически нереально контролировать, а граница меж «больным деревом» и обыкновенной вырубкой часто размыта. Вывод санитарных рубок за лимиты практически снимает количественное ограничение на этот вид деятельности.

Определенный предохранитель в документе есть: если из-за этого механизма фонд рубок увеличится на 30% и более, лимиты должны перечисляться с соответствующим уменьшением. Но кто и как будет отслеживать этот порог на практике, документ никак не объясняет.

После рубки леса обязаны восстанавливать — это прямая норма закона. Но между «обязанными» и «восстанавливающими» в украинской лесной отрасли всегда существовала пропасть.

Среди других изменений:

  • новые возрастные границы для ухода за лесом;
  • более четкая классификация деревьев при вырубке;
  • новый вид рубки — «рубка редколесья»;
  • механизм исправления технических ошибок в лесорубных билетах через платформу ЭкоСистема и Действие.

Важное замечание: Постановление не распространяется на горные леса Карпатского региона.

Правительство ожидает, что документ обеспечит стабильные поставки древесины для нужд государства и дополнительные поступления в бюджеты. Экологический баланс будет при этом зависеть от того, насколько строго будут выполняться нормы о восстановлении.

Читайте также: НАПК проверило «Леса Украины»: выявлен ряд коррупционных рисков и инициировано 5 расследований

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами