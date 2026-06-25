Британцы изъяли российскую нефть на £35 млн: эти деньги могут пойти на поддержку Украины

Правительство Великобритании рассматривает план по продаже нефти, изъятой из российского танкера, а полученные средства направить в поддержку Вооруженных Сил Украины. Он разглаживает такой механизм как один из алгоритмов борьбы с обходом западных санкций, который использует Кремль. Об этом пишет The Telegraph

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Увлечения «теневого» танкера в Ла-Манше

К середине июня пришелся громкий инцидент в проливе Ла-Манш: британские морские пехотинцы остановили танкер Smyrtos, перевозивший около 100 000 тонн российской нефти марки Urals. Судно является частью так называемого «теневого флота» Путина — сети более тысячи старых, часто технически неисправных танкеров, использующих флаги третьих стран, чтобы скрыть происхождение ресурса и продавать его в обход ограничений.

Капитан судна уже задержан и обвинен в нарушении санкционного режима. Хотя само судно после завершения следствия, вероятно, вернется в россию, британские власти считают, что груз теперь принадлежит Соединенному Королевству.

Его рыночная стоимость составляет около 35 миллионов фунтов стерлингов и чиновники на Даунинг-стрит уже сейчас обсуждают возможность продажи этого сырья на аукционе. Вырученные деньги могут быть переданы Украине непосредственно или потрачены на закупку необходимого военного оборудования.

Как работает «теневой флот» и каковы риски

Для Британии это новый этап противодействия агрессору, ведь теневой флот стал основным инструментом финансирования войны. Ежедневно российские «теневые» танкеры перевозят около 3,7 млн баррелей нефти.

Старые суда регулярно меняют флаги и выключают системы слежения, чтобы избежать мониторинга. Некоторые из этих танкеров сопровождаются российскими военными кораблями, как, например, фрегат «Адмирал Григорьевич», неоднократно замечавшийся в проливе Ла-Манш.

В правительстве Великобритании подчеркивают, что рейд на Smyrtos — это только начало. Министры намерены продолжать охоту на суда, нарушающие санкции. Однако ситуация остается напряженной: присутствие российских боевых кораблей рядом с гражданскими танкерами создает риск прямого конфликта, что значительно усложняет работу морской охраны и ограничивает возможности новых перехватов.

Читайте также: Теневому флоту россии перекрывают кислород: почему это важно на языке цифр